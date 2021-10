JAKARTA - Kisah Canon si anjing hitam asal Aceh viral di media sosial. Anjing ramah tersebut mati mengenaskan usai ditangkap Satpop PP.

Berdasarkan unggahan foto dan keterangan dari akun Instagram @rosayeoh, Canon ditangkap lalu dimasukkan ke dalam keranjang kecil yang sempit dan dikarungi sebelum dibunuh.

Rupanya kasus Canon yang meninggal tidak wajar ini menarik perhatian artis Sherina Munaf. Melalui akun media sosial Twitter-nya @sherinasinna, Sabtu (23/10/2021), ia melepaskan kekesalan lewat unggahannya.

“Masih stres kebayang hewan peliharaan tersayang, dirawat dari kecil, ramah dan percaya sama manusia, eh diburu, disiksa, dan tewas oleh tangan-tangan aparat berseragam. Untuk alasan apakah? Wisata halal? Kalau sampai iya demi itu, apakah halal = menghalalkan segala cara? Sakit,” tulis unggahannya.

Lebih lanjut, Sherina mengajak masyarakat untuk membayangkan seekor anjing yang sepanjang hidupnya percaya dengan manusia. Yang ketika didatangi aparat keji itu ekornya melambai-lambai ramah. Nyatanya pada akhirnya Canon dikarungi sampai lemas dan akhirnya tewas demi agenda egois manusia yang berseragam.

“Mau sampai kapan banyak manusia dari bangsa kita sendiri memperlakukan satwa seperti benda begini. Apalagi ini HEWAN PELIHARAAN seseorang. The greatest privilege of having a VOICE is to PROTECT the VOICELESS. Kalau kamu resah karena ini, SPEAK UP,” jelas Sherina.