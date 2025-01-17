Advertisement
HOT GOSSIP

Sherina Munaf Gugat Cerai Baskara Mahendra Putra, Hapus Foto Suami di Instagram

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |15:35 WIB
Sherina Munaf Gugat Cerai Baskara Mahendra Putra, Hapus Foto Suami di Instagram
Sherina gugat cerai Baskara Mahendra, hapus foto suami di Instagram. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Sherina Munaf membuat kabar mengejutkan. Dia resmi menggugat cerai sang suami, Baskara Mahendra Putra.

Gugatan cerai itu telah dikonfirmasi pihak Pengadilan Agama, Jakarta Selatan. Diketahui Sherina dan Baskara telah menjalin asmara selama hampir lima tahun.

Sebelumnya, isu perceraian Sherina dan Baskara telah tercium sejak lama. Hal ini bermula setelah putri Triawan Munaf ini menghapus semua foto kebersamaan dirinya dan Baskara di Instagram, ditulis Okezone.com pada 31 Agustus 2024.

Foto-foto mereka telah hilang dari Instagram Sherina Munaf, termasuk foto pernikahannya bersama Baskara Mahendra. Netizen pun menyadari bahwa Sherina menghapus foto-foto bersama sang suami dari akun Instagramnya. 

Ketika itu, dugaan mengenai rumah tangga Sherina Munaf dan Baskara Mahendra sedang tidak baik-baik saja, semakin liar. Pasalnya, Sherina kerap membagikan unggahan dengan keterangan bernuansa galau.

Seperti unggahan Sherina yang memperlihatkan sejumlah aktivitasnya mulai dari nge-gym, healing di pantai, makan, hingga santai di tepi kolam terang dengan memakai bikini.

"Rinse repair renew regain (Bilas perbaiki perbarui dapatkan kembali)" tulis Sherina Munaf di Instagram @sherinamunaf, dikutip Okezone.com Sabtu (31/8/2024).

Tak ayal, unggahan pemain film Petualangan Sherina itu langsung dibanjiri komentar dari netizen. Banyak dari mereka yang mempertanyakan kondisi pernikahannya dengan Baskara Mahendra.

Selain itu, Sherina dan Baskara juga mulai jarang terlihat bersama. Dugaan publik semakin kuat bahwa ada keretakan diri rumah tangga mereka.

Teka-teki soal hubungan mereka yang retak akhirnya terjawab sudah. Sherina resmi menggugat cerai suami, Baskara Mahendra Putra.

 

