Sinopsis Original Series V+ Candy Caddy 12 Januari 2025 di RCTI: Pengkhianatan Menguji Yasmin

JAKARTA - Berlanjut ke Episode Candy Caddy berikutnya, Yasmin akhirnya merasakan kebahagiaan setelah jam kerjanya kembali ditambah, memberi harapan baru untuk masa depannya. Hubungannya dengan Ray, seorang golfer yang selama ini mendukungnya, juga semakin dekat. Namun, kebahagiaan Yasmin tak bertahan lama karena masalah datang dari arah yang tak terduga: temannya sendiri, Monik.

Monik yang merasa tersaingi oleh popularitas Yasmin di kalangan golfer, mulai memfitnahnya. Fitnah tersebut berujung pada pemecatan Yasmin dari pekerjaannya sebagai caddy. Yasmin yang awalnya merasa dunia golf adalah tempat di mana dia bisa mengembangkan diri dan meraih impian, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa teman dekatnya malah menjadi musuh yang membuatnya kehilangan pekerjaannya.

Dalam menghadapi masalah ini, Yasmin tidak sendirian. Yara, yang telah lama menjadi teman baik Yasmin, memberikan dukungan penuh. Yara membackup Yasmin dari aduan Adi yang mengungkapkan bahwa Yasmin bekerja sebagai caddy tanpa sepengetahuan Ibu Tia. Berkat bantuan Yara, Bu Tia akhirnya percaya pada kedua anaknya dan mulai membuka mata terhadap kenyataan yang ada. Namun, meskipun mendapat dukungan, Yasmin tetap merasa terhimpit.

Situasi semakin memanas ketika Yasmin dituduh sebagai pengkhianat dan dimarahi oleh Bu Kris, isti Pak Chris, di depan banyak orang. Kedekatannya dengan Ray, yang merupakan seorang golfer, semakin menjadi masalah.



Orang-orang mulai menganggap hubungan mereka sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan, dan hal ini menjadi bumerang bagi Yasmin. Di sisi lain, Pak Roma, ayah Yasmin, bertemu dengan teman lamanya, Pak Chandra, yang memberinya perspektif baru dalam melihat masalah yang dihadapi anaknya.

Ketika Yasmin akhirnya mengetahui bahwa Monik lah yang memfitnahnya, dia merasa sangat dikhianati. Monik ternyata memiliki masalah pribadinya sendiri, yang tidak diketahui oleh Yasmin. Monik yang tengah hamil ternyata merasa cemas dengan posisi Yasmin yang semakin populer, dan itu memicu tindakannya untuk menghancurkan karir Yasmin.