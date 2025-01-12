Sinopsis Film The Bourne Supremacy, Menantang CIA demi Identitas dan Jati Diri

JAKARTA - Sinopsis film The Bourne Supremacy akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Bourne Supremacy adalah film aksi-thriller tahun 2004 yang mengangkat karakter Jason Bourne dari novel karya Robert Ludlum.

Disutradarai oleh Paul Greengrass dengan skenario oleh Tony Gilroy, film ini merupakan sekuel langsung dari The Bourne Identity (2002) dan bagian kedua dalam waralaba Bourne.

Film ini melanjutkan kisah Jason Bourne, mantan pembunuh bayaran CIA yang menderita amnesia psikogenik. Matt Damon kembali memerankan Bourne yang kali ini berusaha mengungkap lebih banyak tentang masa lalunya di tengah konspirasi yang melibatkan CIA dan Operasi Treadstone.

Brian Cox dan Julia Stiles kembali sebagai Ward Abbott dan Nicky Parsons, sementara Joan Allen bergabung sebagai Pamela Landy, Wakil Direktur sekaligus Kepala Satgas.

The Bourne Ultimatum

Sinopsis Film The Bourne Supremacy

Jason Bourne dan Marie Kreutz hidup damai di Goa, India. Meski begitu, Bourne masih menderita amnesia dan sering mencatat kilasan ingatan masa lalunya sebagai pembunuh bayaran CIA di buku catatan.

Sementara itu, di Berlin, seorang agen CIA yang bekerja untuk Pamela Landy bertransaksi dengan sumber Rusia untuk mendapatkan file Neski, dokumen tentang pencurian $20 juta tujuh tahun lalu. Namun, transaksi itu digagalkan oleh Kirill, agen Dinas Keamanan Federal Rusia yang bekerja untuk oligarki Yuri Gretkov. Kirill membunuh agen dan sumber tersebut, mencuri file dan uang, serta meninggalkan sidik jari yang menjebak Bourne.

Pamela Landy kemudian bertanya kepada Ward Abbott tentang Operasi Treadstone, program CIA yang sudah dihentikan, tempat Bourne sebelumnya bekerja. Ia mengungkap bahwa agen CIA yang mencuri uang itu disebut dalam file Neski, tetapi sebelum kasus itu terungkap, Vladimir Neski dibunuh oleh istrinya dalam dugaan pembunuhan-bunuh diri. Landy curiga bahwa Bourne dan Alexander Conklin, mantan supervisor Treadstone, terlibat dalam kejadian itu.

Kirill dikirim oleh Gretkov ke Goa untuk membunuh Bourne, tetapi yang tewas justru Marie dalam aksi pengejaran. Setelah kehilangan istrinya, Bourne meninggalkan Goa dan menuju Naples. Di sana, ia membiarkan dirinya teridentifikasi oleh keamanan setempat, lalu menyusup ke sistem mereka dan mengetahui rencana yang melibatkan Landy dan jebakan yang dirancang untuknya.

Bourne kemudian menuju Munich dan menemui Jarda, operatif Treadstone terakhir yang tersisa. Setelah perkelahian, Bourne membunuh Jarda dan menghancurkan rumahnya untuk menghindari penangkapan. Ia lalu mengikuti pergerakan Landy dan Abbott ke Berlin, di mana mereka memanggil Nicky Parsons untuk memberikan informasi tentang Bourne.