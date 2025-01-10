Sinopsis Film Force of Nature, Penangkapan di Tengah Badai

JAKARTA - Sinopsis film Force of Nature akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Force of Nature adalah film aksi thriller asal Amerika Serikat tahun 2020 yang disutradarai oleh Michael Polish dengan naskah karya Cory Miller.

Film ini dibintangi oleh Emile Hirsch, Kate Bosworth, Mel Gibson, David Zayas, Stephanie Cayo, Will Catlett, Swen Temmel, Tyler Jon Olsen, dan Jorge Luis Ramos. Cerita film ini berkisar pada sekelompok polisi dan penjahat yang terjebak di sebuah gedung apartemen saat badai besar melanda.

Sinopsis Film Force of Nature

Badai besar mendekati Puerto Riko, dan perintah evakuasi telah diberlakukan. Di tengah situasi ini, seorang pencuri bernama John the Baptist mencuri sebuah lukisan. Sementara itu, dua petugas polisi, Cardillo dan Jess Peña, bertugas mengevakuasi penduduk yang masih berada di rumah mereka.

Di pasar, seorang pria bernama Griffin membeli semua daging yang tersedia, memicu pertengkaran dengan pembeli lain. Cardillo dan Peña dipanggil ke tempat kejadian. Sebelum mereka membawa Griffin ke tempat evakuasi, Griffin bersikeras bahwa ia harus memberi makan kucing peliharaannya terlebih dahulu. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa ada seorang pria tua dan seorang pensiunan polisi yang menolak untuk dievakuasi di kompleks apartemennya.

Karena kondisi pensiunan polisi tersebut, Ray (Mel Gibson), membutuhkan perhatian medis, mereka memutuskan untuk pergi ke apartemen. Ray menolak untuk meninggalkan apartemen meskipun putrinya, Troy, seorang dokter, telah menyiapkan tempat tidur untuknya di rumah sakit. Troy khawatir bahwa mesin dialisis ayahnya tidak akan berfungsi jika listrik padam.

Cardillo mengantar Troy ke apartemen Paul Bergkamp, seorang pria tua yang juga menolak dievakuasi. Saat Cardillo mencoba meyakinkan Bergkamp untuk pergi, ia menyaksikan pengawas gedung ditembak mati oleh John. Cardillo, Troy, dan Bergkamp melarikan diri ke apartemen Griffin. Sementara itu, kelompok pencuri berusaha menerobos keamanan apartemen Bergkamp, sambil menyisir gedung untuk mengejar mereka.

Ketika tiba di apartemen Griffin, Griffin awalnya menolak membuka pintu karena sibuk memberi makan hewan peliharaannya yang dikunci di sebuah ruangan. Akhirnya, Cardillo berhasil meyakinkannya. Namun, hewan peliharaan Griffin, seekor harimau, keluar dari ruangan dan menyerang Griffin. Harimau itu menyeret Griffin, tetapi Cardillo berhasil mengurung kembali harimau tersebut setelah memberikan daging. Troy kemudian merawat luka Griffin.

Troy membutuhkan persediaan medis tambahan, dan mereka menuju apartemen seorang dokter yang tinggal di gedung itu. Karena tangga diawasi oleh pencuri dan lift tidak berfungsi, mereka memanjat perancah untuk sampai ke sana.

Sementara itu, Peña, yang tidak menyadari kehadiran pencuri, berjalan di lorong. Salah satu pencuri menemukannya dan memaksa Peña untuk menunjukkan tempat Cardillo dan Bergkamp. Ray segera muncul dan menembak mati pencuri tersebut. Para pencuri akhirnya berhasil menerobos apartemen Bergkamp, menemukan sebuah brankas di ruang bawah tanah yang mulai terendam air, dan mulai membukanya.

Saat Cardillo dan Troy memanjat perancah, mereka hampir tertangkap karena Troy kehilangan keseimbangan, menarik perhatian para pencuri yang mulai menembaki mereka. Cardillo berhasil menembak salah satu anak buah John dan masuk ke apartemen terdekat bersama Troy.