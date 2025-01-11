Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 322

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |16:05 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 322
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 322. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 322 bercerita tentang David yang syok dan terkena false alarm ketika melihat berita Pasha ditangkap. 

Sementara di kantor WSG, Reno panik ketika Adisty memperlihatkan bukti CCTV atas tuduhan dirinya bekerjasama dengan Dimas. Ayu sangat marah dan mengancam berpisah kalau Reno terbukti terlibat. 

Reno menyangkalnya, ia berdalih hanya ingin merekrut Dimas ke perusahaannya. Adisty menjenguk David dan menenangkan ayahnya agar tak terlalu memikirkan masalah tersebut. 

Sementara Elena menemui Audra di Penjara. Elena bercerita soal David yang masuk penjara hingga soal Amel yang kini menjadi baby sitter Ashton. 

Di lain pihak, Elena menemui David dan bercerita soal Pasha yang dituduh menggelapkan pajak. Elena yakin kalau Reno adalah dalang dari semua masalah tersebut.

