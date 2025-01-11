Culture Shock, Series Baru Davina Karamoy dan Ajil Ditto Tayang di Vision+

JAKARTA – Series Culture Shock segera tayang di Vision+. Series tersebut dibintangi oleh Davina Karamoy, Ajil Ditto, hingga Giulio Parengkuan. Kisahnya tentang Riko (Ajil Ditto) yang merantau dari Palembang ke Jakarta.

Tujuannya merantau ke Jakarta karena mendapat beasiswa di SMA Nasional. Namun hidupnya menjadi rumit karena berjanji pada sang ibu untuk menjaga keperjakaannya hingga usia 30 tahun. Sang ibu berpesan agar Riko tidak melanggar janjinya.

Hal ini menjadi tantangan berat bagi Riko di Ibu Kota yang penuh kejutan. Sementara itu, Sabrina (Davina Karamoy) dikenal sebagai gadis kota yang populer. Dia dikenal sebagai salah satu siswi tercantik di SMA Nasional.

Sebagai anggota geng Lust, rasa penasaran Sabrina terhadap hal-hal dewasa semakin besar. Namun, seringkali dirinya merasa cupu dan tertinggal dengan pergaulan teman-temannya yang ternyata sangat modern.

Tak hanya mengangkat tema romansa khas anak SMA, Culture Shock juga akan menyajikan drama keluarga, pertemanan, hingga eksplorasi isu-isu tabu yang seringkali terabaikan dalam kehidupan remaja.