HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Nikita Mirzani Dipindahkan ke RS Polri Usai Kabur dari Rumah Aman

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |07:30 WIB
Anak Nikita Mirzani Dipindahkan ke RS Polri Usai Kabur dari Rumah Aman
Anak Nikita Mirzani Dipindahkan ke RS Polri Usai Kabur dari Rumah Aman. (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)
A
A
A

JAKARTA - Lolly alias LM, putri Nikita Mirzani akan dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur usai kabur dari Rumah Aman. Di sana, dia akan mendapatkan pendampingan khusus.

Atwirlany Ritonga, PLT Asdep Layanan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan, keputusan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama kepolisian.

“Fokus kami adalah bagaimana anak ini pulih dulu. Karena itu, dia dipindahkan ke RS Polri,” ujar Atwirlany dalam jumpa pers dengan awak media di Polres Metro Jakarta Selatan, pada 10 Januari 2025.

Selama berada di RS Polri, kejiwaan Lolly akan diperiksa secara menyeluruh dan mendapat perawatan dari tenaga medis. Hal ini mengingat keributan yang terjadi tentu berpengaruh pada psikologisnya.

Atwirlany menambahkan, pihaknya juga akan melakukan sejumlah evaluasi terhadap pembinaan Lolly selama lebih dari 3 bulan di Rumah Aman. Salah satunya melakukan remifikasi atau pencabangan tugas.

Kasus Lolly
Anak Nikita Mirzani Dipindahkan ke RS Polri Usai Kabur dari Rumah Aman. (Foto: Okezone/Ravie Wardani)

