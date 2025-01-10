Anak Nikita Mirzani Kabur dari Rumah Aman

JAKARTA - Laura Meizani, anak dari artis Nikita Mirzani, diduga melarikan diri dari rumah aman setelah sebelumnya dianggap sebagai korban dugaan pelecehan dan aborsi oleh TikToker Vadel Badjideh.

Alih-alih kembali ke rumah, Laura justru mendatangi Polres Jakarta Selatan bersama pengacaranya, Razman Arif Nasution.

Laura mengungkapkan bahwa dirinya sudah merasa sangat kesal dengan perlakuan sang ibu. Ia juga mengklaim bahwa ponselnya diambil oleh Nikita tanpa alasan yang jelas.

"Mungkin dia ingin menghilangkan bukti. Saya tidak tahu apakah ini untuk menguntungkan saya atau dia," ujar Laura seperti dikutip dari kanal YouTube SelebTube TV pada Jumat (10/1/2025).

Selain itu, Laura menjelaskan bahwa konflik antara dirinya dan Nikita terus berlanjut karena menurutnya sang ibu tidak bisa menjadi sosok orang tua yang baik.