HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film San Andreas, The Rock dan Bencana Besar AS

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |21:06 WIB
Sinopsis Film San Andreas, The Rock dan Bencana Besar AS
Sinopsis Film San Andreas, The Rock dan Bencana Besar AS (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film San Andreas akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. San Andreas adalah film thriller bencana asal Amerika yang dirilis pada tahun 2015, disutradarai oleh Brad Peyton dengan naskah yang ditulis oleh Carlton Cuse. 

Film ini dibintangi oleh Dwayne Johnson sebagai pemeran utama, bersama Carla Gugino, Alexandra Daddario, Ioan Gruffudd, Archie Panjabi, dan Paul Giamatti. Ceritanya berpusat pada gempa bumi dahsyat yang disebabkan oleh Patahan San Andreas, menghancurkan wilayah Pantai Barat Amerika Serikat.

Sinopsis Film San Andreas

Dr. Lawrence Hayes, seorang ahli seismologi dari Caltech, dan rekannya Dr. Kim Park sedang menguji model prediksi gempa baru di Bendungan Hoover. Namun, sebuah patahan yang sebelumnya tidak diketahui tiba-tiba aktif, memicu gempa berkekuatan 7,1 magnitudo yang menyebabkan bendungan runtuh. Park mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan seorang gadis kecil, tetapi ia tersapu oleh air bendungan.

Sinopsis Film San Andreas
Sinopsis Film San Andreas

Dr. Hayes menyadari bahwa seluruh Patahan San Andreas mulai bergeser dan akan memicu beberapa gempa besar yang berpotensi menghancurkan kota-kota di sepanjang garis patahan. Bersama mahasiswanya, Alexi dan Phoebe, serta seorang reporter, Serena Johnson, Hayes mencoba memperingatkan masyarakat California.

Ketika gempa berkekuatan 9,1 magnitudo mengguncang Los Angeles dan San Francisco, Ray Gaines, seorang pilot penyelamat dari Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles yang sedang dalam proses bercerai dengan istrinya, Emma, terjun langsung ke aksi penyelamatan. Ray menyelamatkan Emma dari sebuah gedung pencakar langit di Los Angeles.

Sementara itu, putri mereka, Blake, yang sedang berada di San Francisco bersama pacar baru Emma, Daniel, terjebak saat gempa mengguncang kota. Puing-puing dari garasi yang runtuh menjepit Blake di dalam mobil Daniel. Dalam kepanikan, Daniel meninggalkan Blake dengan alasan mencari bantuan, tetapi akhirnya kabur karena takut.

Blake diselamatkan oleh Ben Taylor, seorang insinyur asal Inggris, dan adiknya, Ollie. Ketiganya berusaha mencapai Chinatown dan berhasil menghubungi orang tua Blake untuk meminta bantuan.

Ray dan Emma mencoba menuju San Francisco dengan helikopter, tetapi mengalami kerusakan mesin dan terpaksa mendarat darurat di Bakersfield. Setelah mencuri sebuah truk untuk melanjutkan perjalanan, mereka akhirnya mendapatkan pesawat kecil dari pasangan yang mereka temui di perjalanan.

Saat Blake, Ben, dan Ollie menuju Nob Hill untuk memberi sinyal kepada orang tuanya, Ray dan Emma terjun payung ke AT&T Park tepat sebelum gempa 9,6 magnitudo, yang menjadi gempa terbesar dalam sejarah, mengguncang wilayah tersebut.

 

