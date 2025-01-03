Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Mei Ren Yu alias The Mermaid 

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |22:49 WIB
Sinopsis Film Mei Ren Yu alias The Mermaid 
Sinopsis Film Mei Ren Yu alias The Mermaid (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Mei Ren Yu akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Mermaid alias Mei Ren Yu adalah film komedi romantis fantasi produksi Tiongkok-Hong Kong yang dirilis pada tahun 2016.

Film ini disutradarai, ditulis bersama, dan diproduseri oleh Stephen Chow, serta dibintangi oleh Lin Yun, Deng Chao, Zhang Yuqi, dan Show Lo. Kisahnya mengangkat cerita tentang Liu Xuan (Deng Chao), seorang pengusaha playboy yang jatuh cinta pada Shan (Lin Yun), seorang putri duyung yang sebenarnya dikirim untuk membunuhnya.

Sinopsis Film Mei Ren Yu alias The Mermaid
Sinopsis Film Mei Ren Yu alias The Mermaid

Sinopsis Film Mei Ren Yu alias The Mermaid

Liu Xuan, seorang pengusaha properti kaya raya, membeli kawasan konservasi alam Green Gulf untuk proyek reklamasi lahan. Ia menggunakan teknologi sonar untuk mengusir kehidupan laut di daerah tersebut, tanpa menyadari bahwa Green Gulf adalah rumah bagi komunitas putri duyung. Polusi dan sonar yang digunakan telah menyebabkan banyak putri duyung sakit atau mati.

Putri duyung yang tersisa bersembunyi di kapal karam tua di Green Gulf. Mereka memutuskan untuk membunuh Xuan demi membalas dendam. Shan, seorang putri duyung muda yang cantik, dikirim untuk menyamar sebagai manusia, memikat Xuan, dan membunuhnya.

Di sebuah pesta mewah yang merayakan kesuksesan bisnis Xuan, Shan, berpura-pura sebagai penari, mendekati Xuan. Mengira Shan adalah seorang penghibur, Xuan menghubunginya untuk membuat Ruolan (Zhang Yuqi), mitra bisnis sekaligus mantan kekasihnya, cemburu.

Shan mencoba membunuh Xuan beberapa kali, tetapi selalu gagal. Alih-alih marah, Xuan mulai tertarik pada Shan dan mengajaknya jalan-jalan. Shan membawa Xuan ke sebuah taman hiburan tempat ia bekerja, menunjukkan sisi sederhana hidup yang jauh lebih berharga daripada uang. Keduanya mulai saling jatuh cinta.

Saat hubungan mereka semakin dekat, Shan mengungkapkan niat awalnya untuk membunuh Xuan. Namun, perasaannya berubah. Xuan juga memutuskan hubungan bisnisnya dengan Ruolan karena cintanya pada Shan.

Saat Xuan mengunjungi rumah Shan, ia menemukan bahwa Shan dan keluarganya adalah putri duyung. Meskipun para putri duyung lain ingin membunuh Xuan, Shan membantu Xuan melarikan diri. Namun, Ruolan mengetahui keberadaan komunitas putri duyung tersebut dan mengirim tentara bayaran untuk membasmi mereka.

 

1 2
