Yanto Salah Paham, Streaming Kocaknya Sekuriti di Vision+

JAKARTA – Vision+ menayangkan series komedi terbaru bertajuk Sekuriti. Series ini berkisah tentang drama keseharian para sekuriti yang dikemas dengan humor segar pengocok perut.

Episode 4 series Sekuriti akan bercerita tentang Yanto, sekuriti yang selalu tampil percaya diri dan tak jarang narsis. Dia kemudian jatuh cinta pada Sarah, resepsionis cantik di kantornya.

Sarah melakukan hal baik yang malah menimbulkan kesalahpahaman. Sehingga tersiarlah kabar burung bahwa Sarah menyukai Yanto. Rumor itu bahkan sampai ke telinga staf HRD dan membuat resah pegawai lain.

Yanto yang tergila-gila pada Sarah melakukan banyak aksi konyol yang membuat permasalahan semakin pelik. Namun ternyata, Adit yang baru bekerja seminggu adalah sosok di balik rumor tersebut.

Lalu bagaimana cara Sarah meluruskan kesalahpahaman tersebut?