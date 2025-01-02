Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Yanto Salah Paham, Streaming Kocaknya Sekuriti di Vision+

Novita Melieyana , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |13:48 WIB
Yanto Salah Paham, Streaming Kocaknya Sekuriti di Vision+
Yanto Salah Paham, Streaming Kocaknya Sekuriti di Vision+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA Vision+ menayangkan series komedi terbaru bertajuk Sekuriti. Series ini  berkisah tentang drama keseharian para sekuriti yang dikemas dengan humor segar pengocok perut.

Episode 4 series Sekuriti akan bercerita tentang Yanto, sekuriti yang selalu tampil percaya diri dan tak jarang narsis. Dia kemudian jatuh cinta pada Sarah, resepsionis cantik di kantornya. 

Sarah melakukan hal baik yang malah menimbulkan kesalahpahaman. Sehingga tersiarlah kabar burung bahwa Sarah menyukai Yanto. Rumor itu bahkan sampai ke telinga staf HRD dan membuat resah pegawai lain.

Yanto yang tergila-gila pada Sarah melakukan banyak aksi konyol yang membuat permasalahan semakin pelik. Namun ternyata, Adit yang baru bekerja seminggu adalah sosok di balik rumor tersebut. 

Lalu bagaimana cara Sarah meluruskan kesalahpahaman tersebut? Simak series Sekuriti selengkapnya di Vision+, yang bisa Anda unduh gratis di Play Store dan App Store. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/598/3161170/paket_premium_vision-Jrqo_large.jpg
Nonton Sekeluarga Cuma Rp20.000 per Bulan, Streaming Series, Kartun, hingga Olahraga di Vision+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement