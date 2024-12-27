Keseruan Sitkom Sekuriti Bersama Reza Nangin dan Rully Fiss, Hanya di MNCTV

Keseruan Sitkom Sekuriti Bersama Reza Nangin dan Rully Fiss, Hanya di MNCTV. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - MNCTV menghadirkan program sitkom terbaru berjudul Sekuriti yang tayang setiap Sabtu, pukul 23.30 WIB. Program sitkom ini bercerita tentang keseharian para petugas keamanan di sebuah perusahaan.

Cerita yang diangkat pun sangat sederhana, seputar hubungan kerja mereka dengan sesama sekuriti dan karyawan lain. Tak jarang, interaksi itu dipenuhi hal unik, tawa, kesalahpahaman, hingga berbagai kelucuan.

Sitkom Sekuriti. (Foto: MNC Media)

Sitkom Sekuriti semakin menarik karena dibintangi deretan pemerannya, dari Reza Nangin (Adit/Sekuriti), Rully Fiss (Herman/Kepala Sekuriti), David Charter Yulianto (Lamhot/Penjual di Kantin), dan Ardy Muliahardy Susanto (Yanto/Sekuriti).

Ada pula akting memikat dari Sherly Oktari (Ayu/ Penjual di Kantin), Shania (Sarah/Resepsionis), Mawardi (Bayu), dan Flavia Gizella (Gisel/Manager HRD). Jadi, tunggu apa lagi? Tonton sitkom Sekuriti di MNCTV, setiap Sabtu, pukul 23.30 WIB.**

(SIS)