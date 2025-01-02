Sinopsis Film Heart of Dragon

JAKARTA - Sinopsis film Heart of Dragon akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Heart of Dragon yang dirilis di Inggris dengan judul Heart of the Dragon, adalah film aksi drama Hong Kong tahun 1985 yang disutradarai oleh Sammo Hung, yang juga berperan sebagai pemeran utama.

Film ini juga dibintangi oleh Jackie Chan, Emily Chu, dan Mang Hoi. Aksi dalam film ini dikoreografikan oleh para ahli laga seperti Yuen Biao, Yuen Wah, dan Corey Yuen.

Film ini juga dikenal dengan judul The First Mission dan Powerman III.

Sinopsis Film Heart of Dragon

Heart of Dragon memiliki pendekatan yang tidak biasa dibandingkan film aksi Hong Kong lainnya. Meskipun menampilkan Sammo Hung dan Lam Ching-ying, dua aktor yang dikenal karena kemampuan kungfu mereka, film ini tidak memperlihatkan aksi bela diri dari mereka.

Awalnya, Golden Harvest meminta Hung untuk menampilkan adegan perkelahian. Namun, ia menolak dengan alasan bahwa karakternya dalam film ini digambarkan sebagai penyandang disabilitas mental.