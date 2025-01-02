Sinopsis Film Spider-Man 3, Peter Parker Kehilangan Identitas

JAKARTA - Sinopsis film Spider-Man 3 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Spider-Man 3 adalah film superhero Amerika tahun 2007 yang didasarkan pada karakter Spider-Man dari Marvel Comics. Film ini disutradarai oleh Sam Raimi, dengan naskah yang ia tulis bersama saudaranya, Ivan Raimi, dan Alvin Sargent. Spider-Man 3 adalah film terakhir dalam trilogi Spider-Man karya Raimi dan merupakan sekuel dari Spider-Man (2002) dan Spider-Man 2 (2004).

Film ini dibintangi oleh Tobey Maguire sebagai Peter Parker / Spider-Man, bersama Kirsten Dunst, James Franco, Thomas Haden Church, Topher Grace, Bryce Dallas Howard, James Cromwell, Rosemary Harris, dan J.K. Simmons. Film ini juga menjadi penampilan akting terakhir Cliff Robertson sebelum pensiun di tahun yang sama dan meninggal pada 2011.

Sinopsis Film Spider-Man 3, Peter Parker Kehilangan Identitas

Sinopsis Film Spider-Man 3

Setahun setelah pengorbanan Otto Octavius, Peter Parker berencana melamar Mary Jane Watson, yang telah debut sebagai penyanyi musikal Broadway. Di Central Park, sebuah meteorit jatuh di dekat mereka. Dari meteorit itu, simbiot alien keluar dan mengikuti Peter hingga apartemennya dengan menempel pada motor.

Sementara itu, Harry Osborn, yang mengetahui bahwa Peter adalah Spider-Man, berusaha membalas dendam atas kematian ayahnya. Menggunakan gas peningkat performa dan teknologi Green Goblin milik Norman, Harry bertarung dengan Peter. Namun, ia akhirnya mengalami amnesia sebagian setelah terjatuh dari glidernya.

Sementara itu, Flint Marko, seorang narapidana yang kabur, jatuh ke dalam akselerator partikel eksperimental. Tubuhnya menyatu dengan pasir di sekitarnya, memberinya kemampuan untuk mengendalikan pasir dan membentuk tubuhnya kembali, menjadi Sandman.

Pada sebuah festival yang diadakan untuk menghormati Spider-Man karena menyelamatkan Gwen Stacy, Peter mencium Gwen untuk menghibur kerumunan, yang membuat Mary Jane marah. Tidak lama kemudian, Marko merampok sebuah truk lapis baja dan melarikan diri setelah mengalahkan Spider-Man. Kapten NYPD George Stacy, ayah Gwen, memberi tahu Peter dan bibi May bahwa Marko adalah pembunuh sebenarnya dari Paman Ben; tersangka awal hanyalah kaki tangannya.

Di apartemennya, simbiot secara perlahan menyatu dengan kostum Spider-Man milik Peter saat ia tidur. Peter terbangun di atap gedung, menemukan bahwa kostumnya berubah menjadi hitam dan memberinya kekuatan tambahan, tetapi juga memperburuk sifat agresifnya.

Peter melacak dan bertarung dengan Marko di terowongan kereta bawah tanah. Setelah mengetahui bahwa air adalah kelemahan Marko, ia membuka pipa, membuat Marko berubah menjadi lumpur dan tersapu ke saluran pembuangan. Perubahan sikap Peter menjauhkan Mary Jane, yang juga menerima ulasan negatif dari kritikus atas penampilannya. Mary Jane akhirnya berbagi ciuman dengan Harry, meskipun ia merasa menyesalinya. Didorong oleh halusinasi tentang ayahnya, Harry pulih dari amnesianya dan memaksa Mary Jane untuk putus dengan Peter. Harry kemudian menghadapi Peter dan mengaku bahwa Mary Jane bersamanya. Di bawah pengaruh simbiot, Peter bertarung dengan Harry dan secara kejam mengatakan bahwa ayah Harry tidak pernah mencintainya. Harry membalas dengan melemparkan bom labu ke arah Peter, tetapi Peter memantulkannya kembali, menyebabkan wajah Harry terluka parah.

Di Daily Bugle, Peter mengungkapkan kebohongan Eddie Brock, yang menggunakan foto palsu untuk memfitnah Spider-Man. J. Jonah Jameson, yang marah atas kebohongan Eddie, memecatnya dan mempromosikan Peter sebagai fotografer tetap. Tidak lama setelah itu, Peter membawa Gwen ke klub jazz tempat Mary Jane bekerja, untuk membuat Mary Jane cemburu.

Namun, setelah menyadari niat Peter, Gwen meminta maaf kepada Mary Jane dan pergi. Peter kemudian menyerang petugas keamanan klub dan secara tidak sengaja memukul Mary Jane, menyadari bahwa simbiot telah merusak kepribadiannya. Ia pergi ke menara lonceng gereja dan menemukan bahwa suara logam yang berdering melemahkan simbiot tersebut. Dengan suara lonceng, Peter berhasil melepaskan diri dari simbiot.