Sinopsis Film Police Story, Aksi Legendaris Jackie Chan

JAKARTA - Sinopsis film Police Story akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Police Story adalah film aksi komedi Hong Kong tahun 1985 yang disutradarai oleh Jackie Chan, yang juga menjadi pemeran utama dan penulis naskah bersama Edward Tang. Film ini adalah bagian pertama dari waralaba Police Story.

Jackie Chan memerankan detektif polisi Hong Kong, Chan Ka-Kui (atau dikenal sebagai Kevin Chan dalam versi tertentu), bersama Brigitte Lin dan Maggie Cheung. Kisahnya berpusat pada upaya Ka-Kui menangkap seorang raja narkoba sambil membersihkan namanya dari tuduhan pembunuhan.

Police Story dimulai dengan operasi besar Operation Boar Hunt oleh Kepolisian Hong Kong untuk menangkap raja kejahatan Chu Tao. Sersan Chan Ka-Kui memimpin operasi ini bersama petugas lainnya di daerah kumuh.

Namun, para penjahat menyadari keberadaan polisi, yang memicu baku tembak antara kedua belah pihak. Chu Tao berhasil melarikan diri menggunakan bus tingkat, tetapi Ka-Kui mengejarnya dan menghentikan bus tersebut dengan mengancam sopir menggunakan revolvernya.