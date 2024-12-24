Sinopsis Film Spider-Man: Far From Home, Muslihat dan Tipu Daya Quentin Beck

JAKARTA - Sinopsis film Spiderman: Far From Home akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Spider-Man Far From Home merupakan film aksi pahlawan super yang diadaptasi dari karakter Spider-Man di Marvel Comics. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini juga merupakan sekuel dari Spider-Man: Homecoming (2017).

Film ini disutradarai oleh Jon Watts dan ditulis skenarionya oleh Chris McKenna dan Erik Sommers. Bertabur bintang, film ini menggandeng Tom Holland sebagai Peter Parker/Spider-Man bersama Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jake Gyllenhaal, dan masih banyak lagi.

Film ini berhasil mendapat banyak ulasan positif dari para kritikus. Film ini disebut sebagai film Spider-Man terlaris dan merupakan sekuel yang menyenangkan dan memuaskan. Film ini rating 7,4/10 dari 580 ribu lebih pengguna di IMDB dan 91% penerimaan dari 457 ulasan pengguna di Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film Spider-Man: Far From Home

Sinopsis Spider-Man: Far From Home

Berlatarkan tempat Ixtenco, Meksiko, pada awal film berfokus pada Nick Furry dan Maria Hill yang sedang menyelidiki badai tidak wajar dan bertemu dengan monster Elemental Bumi. Seorang pahlawan super, Quentin Beck, datang untuk mengalahkan monster tersebut.

Sementara itu, di Midtown School of Science and Technology, New York, hari ini merupakan hari pertama para siswa memulai kembali kegiatan sekolah. Sekolah berencana untuk mengadakan kunjungan lapangan musim panas ke Eropa selama dua minggu.

Saat itu, Peter Parker masih berduka atas kematian Tony Stark. Di saat yang sama, ia juga berencana ingin menyatakan perasaannya kepada MJ dan menghindari dunia pahlawan super untuk sementara waktu.

Pada acara penggalangan dana tunawisma yang dihadiri oleh Peter dan Bibi May, Happy Hogan memperingati Peter bahwa Nick Fury akan menghubunginya. Namun Peter mengabaikan panggilan tersebut dan memilih untuk pergi.

Beberapa waktu kemudian, Peter Parker dan teman-temannya pergi ke Venesia, Italia. Tiba-tiba, monster Elemental Air menyerang kota tersebut. Untungnya, Quentin Beck datang dan menghancurkan monster itu.

Sementara itu, seperti yang diperingatkan, Nick Fury benar-benar mendatangi Parker dan memberinya kacamata E.D.I.T.H super canggih milik Tony Stark. Nick Fury mengungkap bahwa Tony ingin Peter yang menjadi penerusnya.

Namun Peter menolak dan memilih untuk kembali bergabung dengan teman sekelasnya. Nick Fury pun diam-diam mengalihkan jadwal perjalanan kelas Peter ke Praha, tempat Elemental Api akan menyerang. Benar saja, monster tersebut muncul di karnaval. Untungnya, monster itu bisa dikalahkan oleh Quentin Beck dan Spider-Man.