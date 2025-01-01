Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Spider-Man 2, Ambisi Besar Doctor Octopus

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |21:01 WIB
Sinopsis Film Spider-Man 2, Ambisi Besar Doctor Octopus
Sinopsis Film Spider-Man 2, Ambisi Besar Doctor Octopus (Foto: Ist)
JAKARTA - Sinopsis film Spider-Man 2 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Spider-Man 2 adalah film pahlawan super asal Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2004, diadaptasi dari karakter Marvel Comics, Spider-Man. 

Film ini disutradarai oleh Sam Raimi dengan naskah karya Alvin Sargent berdasarkan cerita yang dikembangkan oleh Michael Chabon, Alfred Gough, dan Miles Millar. Diproduksi oleh Columbia Pictures bekerja sama dengan Marvel Enterprises dan Laura Ziskin Productions, serta didistribusikan oleh Sony Pictures Releasing, Spider-Man 2 merupakan sekuel dari Spider-Man (2002) dan bagian kedua dari trilogi Spider-Man besutan Raimi.

Sinopsis Film Spider-Man 2
Sinopsis Film Spider-Man 2

Sinopsis Film Spider-Man 2

Dua tahun setelah kematian Norman Osborn, Peter Parker menghadapi kesulitan dalam kehidupan profesional dan pribadinya akibat tanggung jawabnya sebagai Spider-Man. Ia harus membagi waktu antara bekerja, membayar uang sewa, kuliah, dan membantu Bibi May yang menghadapi pengusiran. 

Sementara itu, J. Jonah Jameson, pemilik Daily Bugle, terus mencemarkan nama baik Spider-Man, dan Harry Osborn menyalahkan Spider-Man atas kematian ayahnya.

Peter juga menjauhkan diri dari Mary Jane Watson demi melindunginya, meskipun mereka memiliki perasaan cinta yang terpendam. Merasa lelah dengan rahasia Peter, Mary Jane memutuskan untuk menerima lamaran John, anak Jameson.

Harry mendanai eksperimen fusi nuklir oleh Dr. Otto Octavius. Namun, eksperimen tersebut gagal, menyebabkan kematian istri Octavius, menyatukan empat tentakel mekanik ke tubuhnya, dan menghancurkan chip pengendali yang membatasi kecerdasan buatan tentakel tersebut.

Setelah kabur dari rumah sakit, Octavius, yang kini dikenal sebagai Doc Ock, mulai mencuri untuk membiayai rencananya membangun ulang mesin fusi.

 

