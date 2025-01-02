Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Audisi KDI 2025 Segera Dibuka, Kesempatan Emas Jadi Bintang Dangdut Masa Depan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |20:26 WIB
Audisi KDI 2025 Segera Dibuka, Kesempatan Emas Jadi Bintang Dangdut Masa Depan
Audisi KDI 2025 Segera Dibuka, Kesempatan Emas Jadi Bintang Dangdut Masa Depan. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - KDI 2024 telah resmi berakhir. Namun pencarian bintang dangdut masa depan terus bergulir dan tidak akan berhenti. Karena itu, Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2025 memanggil seluruh calon bintang dangdut Indonesia. 

Anda yang punya bakat bernyanyi dangdut dan ingin tampil di panggung megah KDI 2025, kini kesempatan terbuka lebar. Saatnya, Anda yang memiliki mimpi besar bisa mengikuti audisinya.

5 Potret Andin, Pemenang KDI 2024 yang Mencuri Hari Publik
Audisi KDI 2025 segera dibuka. (Foto: MNC Media)

Cara mengikuti audisi sangat mudah. Anda hanya perlu menscan barcode yang ada di akun Instagram MNCTV @officialmnctv dan @kdiofficial. Anda bisa mengisi data diri dan memilih tempat audisi.

Semakin banyak yang memilih kota Anda, semakin besar peluangnya untuk jadi salah satu lokasi Audisi KDI 2025. Karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini dan wujudkan mimpimu menjadi bintang dangdut masa depan KDI 2025.**

(SIS)

Telusuri berita celebrity lainnya
