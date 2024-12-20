Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Andin Juara KDI 2024, Ingin Terus Berkarya di Industri Musik Dangdut

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |00:17 WIB
Andin Juara KDI 2024, Ingin Terus Berkarya di Industri Musik Dangdut
Andin juara KDI 2024, ingin terus berkarya di industri musik dangdut. (Foto: Arif Julianto/Okezone.com)
JAKARTA - Andin, kontestan asal Ketapang sukses menjadi pemenang Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2024. Kemenangan Andin berhasil diraih berkat penampilan terbaiknya yang spektakuler di malam Grand Final KDI 2024, Kamis (19/12/2024).

Berhasil menjadi pemenang, Andin pun mengaku sangat bahagia dan bersyukur atas dukungan yang diberikan masyarakat Indonesia untuk dirinya.

“Masya Allah banget, aku ucapkan terima kasih banyak buat yang selalu setia mendukung Andin,” kata Andin ditemui Okezone.com di MNC Studio, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (19/12/2024).

“Semoga kebaikan kaliah dibalas Allah SWT dan tanpa mereka, Andin bukan apa-apa di sini,” ucapnya.

Tak diragukan, Andin selalu memberikan penampilan terbaik mereka yang sukses mencuri hati para judges. Suara emasnya juga selalu membuat dewan juri terpana dengan bakat dan kemampuan mereka.

Momen kemenangan Andin juga turut dihadiri sang ibunda yang setia berada di samping Andin. Mereka bersama-sama bersujud syukur dan tak kuasa menitikan air mata.
 

 

