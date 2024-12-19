Selamat, Andin Asal Ketapang Raih Gelar Juara KDI 2024

JAKARTA - Andin, kontestan berbakat asal Ketapang, berhasil menjadi juara Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2024. Penampilan memukau Andin di malam Grand Final KDI 2024, yang berlangsung pada Kamis (19/12/2024), sukses merebut hati para juri dan penonton.

Malam pengumuman berlangsung penuh ketegangan, dipandu oleh tiga host andalan KDI 2024, yakni Irfan Hakim, Vega Darwanti, dan Oki Lukman. Andin dan Karen, sang finalis lainnya, terlihat tetap tenang menanti momen pengumuman.

Saat Irfan Hakim menyebut nama Andin sebagai juara, sorak sorai meriah langsung menggema dari para juri dan penonton. Tidak diragukan lagi, penampilan Andin sepanjang kompetisi selalu berhasil mencuri perhatian dengan suara emas dan kemampuan yang memukau.

Andin juga berkesempatan tampil bersama sejumlah bintang dangdut ternama di panggung megah KDI 2024. Sebelum pengumuman kemenangan, Andin dan Karen membawakan lagu kemenangan bertajuk “Pesta Meriah”, yang menjadi simbol perjalanan luar biasa keduanya di ajang ini.

Kemenangan Andin terasa semakin istimewa dengan kehadiran sang ibunda di panggung. Bersama-sama, mereka bersujud syukur dan tidak kuasa menahan air mata bahagia.