Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Selamat, Andin Asal Ketapang Raih Gelar Juara KDI 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |23:53 WIB
Selamat, Andin Asal Ketapang Raih Gelar Juara KDI 2024
Selamat, Andin Asal Ketapang Raih Gelar Juara KDI 2024 (Foto: Arif Julianto/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Andin, kontestan berbakat asal Ketapang, berhasil menjadi juara Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2024. Penampilan memukau Andin di malam Grand Final KDI 2024, yang berlangsung pada Kamis (19/12/2024), sukses merebut hati para juri dan penonton.

Malam pengumuman berlangsung penuh ketegangan, dipandu oleh tiga host andalan KDI 2024, yakni Irfan Hakim, Vega Darwanti, dan Oki Lukman. Andin dan Karen, sang finalis lainnya, terlihat tetap tenang menanti momen pengumuman.

Selamat! Andin Asal Ketapang Raih Gelar Juara KDI 2024
Selamat! Andin Asal Ketapang Raih Gelar Juara KDI 2024

Saat Irfan Hakim menyebut nama Andin sebagai juara, sorak sorai meriah langsung menggema dari para juri dan penonton. Tidak diragukan lagi, penampilan Andin sepanjang kompetisi selalu berhasil mencuri perhatian dengan suara emas dan kemampuan yang memukau.

Andin juga berkesempatan tampil bersama sejumlah bintang dangdut ternama di panggung megah KDI 2024. Sebelum pengumuman kemenangan, Andin dan Karen membawakan lagu kemenangan bertajuk “Pesta Meriah”, yang menjadi simbol perjalanan luar biasa keduanya di ajang ini.

Kemenangan Andin terasa semakin istimewa dengan kehadiran sang ibunda di panggung. Bersama-sama, mereka bersujud syukur dan tidak kuasa menahan air mata bahagia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/598/3191880//gerbang_kdi_2025-1QRl_large.jpg
Besok, Ada Dhawiyah dan Mansyur S di Gerbang KDI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/598/3191876//dmd_panggung_rezeki-vdnl_large.jpg
Ketika DMD Panggung Rezeki Penuh Suasana Romantis, Hanya di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/598/3191869//super_deal_indonesia-X7lr_large.jpg
Keputusan Peserta Super Deal Indonesia Ini Bikin Irfan Hakim Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/598/3191805//mnc_group-t8TR_large.JPG
Jangan Sampai Kelewatan Semua Program Terbaik di RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNEWS Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/598/3190962//mnc_media-pHYa_large.jpg
Saksikan Program Prime Time Terbaik di RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/598/3190895//kdi_2025-onMb_large.jpg
5 Kontestan Siap Bersaing di Gerbang 5 KDI 2025, Hanya di MNCTV
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement