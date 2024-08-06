Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Audisi KDI 2024 akan Digelar di 7 Kota, Catat Jadwalnya!

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |20:00 WIB
Audisi KDI 2024 akan Digelar di 7 Kota, Catat Jadwalnya!
Audisi KDI 2024 akan digelar di tujuh kota besar. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV akan kembali menggelar audisi Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2024. Audisi ajang pencarian bakat menyanyi dangdut terbesar di Indonesia tersebut rencananya akan dilakukan di tujuh kota besar, mulai 10 Agustus mendatang.

Rangkaian audisi KDI 2024 akan dibuka di Saka Hotel Medan, Sumatera Utara, pada 10 dan 11 Agustus 2024. Di hari yang sama, audisi juga akan digelar di Lorin Solo Hotel, Jawa Tengah. 

Audisi KDI 2024 akan dilanjutkan pada 24 dan 25 Agustus 2024 di tiga kota: Makassar (Sulawesi Selatan), Sidoarjo (Jawa Timur), dan Palembang, Sumatera Selatan. Sebagai penutup, audisi akan dilanjutkan pada 31 Agustus dan 1 September 2024 di Bandung dan Jakarta.

Audisi KDI 2024 akan digelar di tujuh kota. (Foto: MNC Media)
Audisi KDI 2024 akan digelar di tujuh kota. (Foto: MNC Media)

Tak hanya itu, MNCTV juga membuka audisi online untuk peserta KDI 2024. Caranya mudah. Anda hanya perlu membuka aplikasi RCTI+ yang bisa diunduh gratis melalui App Store dan Play Store. Lalu pilih banner audisi KDI 2024 dan isi form pendaftarannya.

Untuk mengikuti audisi online ini, Anda harus memenuhi beberapa syarat: pria atau wanita, solo duo atau grup, usia minimal 17 tahun, sudah memiliki KTP, dan bisa bernyanyi dan berpenampilan menarik.

Karena itu, jangan ketinggalan audisi KDI 2024. Wujudkan mimpi terbesarmu untuk menaklukkan dunia dan jadilah bintang.*

(SIS)

