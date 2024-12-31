Ahmad Dhani Sebut Al Ghazali Akan Didampingi Dua Ibu di Hari Pernikahannya

JAKARTA - Ahmad Dhani telah mengungkap rencana pernikahan putranya, Al Ghazali, dengan Alyssa Daguise, yang akan digelar selama dua hari pada Juni 2025 mendatang.

"Pada bulan Juni, Al dan Alyssa akan menikah di Indonesia dengan dua acara. Acara pertama pada tanggal yang masih dirahasiakan, hanya dihadiri 300 undangan. Hari berikutnya baru acara yang lebih besar dengan banyak tamu," ujar Ahmad Dhani di kawasan Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Awalnya, pasangan Al dan Alyssa hanya berencana mengundang 300 tamu. Namun, Dhani merasa jumlah tersebut tidak cukup untuk menampung daftar tamu undangan mereka.

"Saya bilang, 'Mana mungkin hanya 300 orang?' Anggota DPR saja ada 500, belum lagi menteri, artis, dan teman-teman musisi. Jadi, harus diadakan dua hari. Satu untuk tamu terbatas, dan yang lainnya untuk undangan lebih banyak," jelas pentolan grup band Dewa 19 itu.

Ketika ditanya siapa yang akan mendampingi Al di pelaminan, Dhani memberikan jawaban yang mengejutkan.

Sambil bercanda, ia menyebut Maia Estianty dan Mulan Jameela akan berdiri bersama di sisi Al saat hari bahagia tersebut.