Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ahmad Dhani Sebut Al Ghazali Akan Didampingi Dua Ibu di Hari Pernikahannya

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |15:01 WIB
Ahmad Dhani Sebut Al Ghazali Akan Didampingi Dua Ibu di Hari Pernikahannya
Al Ghazali Akan Didampingi Dua Ibu di Hari Pernikahannya (Foto: IG Al)
A
A
A

JAKARTA - Ahmad Dhani telah mengungkap rencana pernikahan putranya, Al Ghazali, dengan Alyssa Daguise, yang akan digelar selama dua hari pada Juni 2025 mendatang.

"Pada bulan Juni, Al dan Alyssa akan menikah di Indonesia dengan dua acara. Acara pertama pada tanggal yang masih dirahasiakan, hanya dihadiri 300 undangan. Hari berikutnya baru acara yang lebih besar dengan banyak tamu," ujar Ahmad Dhani di kawasan Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Awalnya, pasangan Al dan Alyssa hanya berencana mengundang 300 tamu. Namun, Dhani merasa jumlah tersebut tidak cukup untuk menampung daftar tamu undangan mereka.

Ahmad Dhani Sebut Al Ghazali Akan Didampingi Dua Ibu di Hari Pernikahannya
Ahmad Dhani Sebut Al Ghazali Akan Didampingi Dua Ibu di Hari Pernikahannya

"Saya bilang, 'Mana mungkin hanya 300 orang?' Anggota DPR saja ada 500, belum lagi menteri, artis, dan teman-teman musisi. Jadi, harus diadakan dua hari. Satu untuk tamu terbatas, dan yang lainnya untuk undangan lebih banyak," jelas pentolan grup band Dewa 19 itu.

Ketika ditanya siapa yang akan mendampingi Al di pelaminan, Dhani memberikan jawaban yang mengejutkan.

Sambil bercanda, ia menyebut Maia Estianty dan Mulan Jameela akan berdiri bersama di sisi Al saat hari bahagia tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/33/3174587//casting_film_jembatan_shiratal_mustaqim-C8Al_large.JPG
Cerita Imelda Therinne Lalui Perjuangan Fisik dan Spiritual di Lokasi Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/33/3174472//billy_dan_vika_sudah_menikah-huxy_large.jpg
Billy Syahputra Terharu Dikaruniai Anak Pertama dari Vika Kolesnaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/33/3174470//baim_wong_saat_menajdi_sutradara-jZQB_large.JPG
Mulai Terjun Jadi Sutradara, Baim Wong: Cita-Cita dari Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/33/3174469//bella_saphira_di_acara_hut_persit-rtnB_large.JPG
5 Artis yang Juga Anggota dan Mantan Persit, dari Layar Kaca ke Seragam Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/205/3174345//aruma-cNL1_large.jpeg
Lagunya Jadi Soundtrack Film, Aruma: Jadi Kayak Lagu Kebangsaan Galau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/598/3174104//azia_riza-o9Xb_large.JPG
Dari Pengaduan Absurd Sampai Shift Subuh, Aksi Azia Riza Bikin Ngakak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement