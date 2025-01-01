Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

8 Kontroversi Clara Shinta dari Simpanan Pejabat hingga Pindah Agama

Novita Melieyana , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |14:29 WIB
8 Kontroversi Clara Shinta dari Simpanan Pejabat hingga Pindah Agama
8 Kontroversi Clara Shinta dari Simpanan Pejabat hingga Pindah Agama. (Foto: Instagram/Clara Shinta)
A
A
A

JAKARTA - Kontroversi Clara Shinta mencuri perhatian publik setelah sang selebgram sempat dituding sebagai penyebar pertama video candaan Gus Miftah yang menghina seorang pedagang es teh.

Namun sebelum permasalahan itu, sosok Clara Shinta sempat beberapa kali mencuri perhatian masyarakat. Dari tuduhan sebagai simpanan pejabat, gaya hidupnya yang sempat pamer kekayaan, hingga keputusannya berpindah agama.

8 Kontroversi Clara Shinta 

1.Simpanan Pejabat

Pada 2022 , Clara Shinta dituding menjalin hubungan gelap dengan seorang pejabat beristri. Tuduhan tersebut mencuat setelah akun Twitter @cresceqnt mengklaim, Clara memiliki hubungan dengan bosnya yang merupakan seorang pejabat tinggi polisi.

“Clara Shinta ini sudah berhubungan dengan boss saya cukup lama. Hubungan gelap (perselingkuhan/simpanan). Sering juga makan malam bersama boss saya,” tulis akun tersebut yang sempat heboh pada 24 Oktober 2022. 

2.Isu Check-in dengan Pejabat

Kontroversi Clara Shinta lainnya masih terjadi pada 2022. Setelah dituduh menjadi simpanan pejabat, dia juga diduga kerap check-in di hotel bersama pejabat yang menjadikannya sebagai selingkuhan tersebut. 

3.Aib Dibongkar Mantan Sahabat

Clara Shinta sempat berseteru dengan mantan sahabatnya, Andy Trac pada 2022. Andy mengklaim, Clara sudah mengkhianatinya. Dia juga membenarkan rumor yang mengatakan bahwa perempuan berdarah Batak itu menjadi simpanan pejabat.

Pada 30 Oktober 2022, Andy mengunggah bukti rekaman suara dan foto Clara saat check-in bersama pejabat berinisial DA itu di sebuah hotel melalui Insta Story. Namun kala itu, sang selebgram enggan menanggapi rumor tersebut.  

4.Bisnis Kosmetik Bermasalah

Kontroversi Clara Shinta berikutnya adalah saat bisnis kosmetik yang dijalaninya bermasalah, pada 2022. Berdasarkan keterangan Andy Trac, kosmetik dan obat pelangsing yang dirilis sang selebgram belum lolos uji BPOM. 

Hal tersebut membuat warganet ramai menghujatnya. Clara Shinta dianggap sebagai pebisnis yang tidak bertanggung jawab dan bisa merusak kesehatan masyarakat dengan merilis kosmetik dan obat pelangsing yang belum bersertifikat BPOM.

5.Mobil Disita Debt Collector

Pada 8 Febuari 2023 , Clara Shinta juga pernah menghadapi masalah finansial serius. Mobil mewah miliknya disita oleh debt collector setelah dijadikan jaminan utang oleh mantan suaminya tanpa sepengetahuan Clara. 

 

Halaman:
1 2 3
