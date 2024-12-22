Biodata dan Agama Clara Shinta, Selebgram Berdarah Batak yang Putuskan Jadi Mualaf

Biodata dan Agama Clara Shinta, Selebgram Berdarah Batak yang Putuskan Jadi Mualaf. (Foto: Instagram/@clarashitareal)

JAKARTA - Biodata dan Agama Clara Shinta belakangan menjadi sorotan publik setelah sempat dikaitkan dengan video ceramah Gus Miftah yang viral di media sosial karena melecehkan pedagang es teh.

Sang selebgram dituding sebagai orang pertama yang menyebarkan video tersebut. Meski tidak mengklarifikasi tuduhan tersebut, namun kemudian diketahui, video itu pertama kali dirilis channel YouTube PCNU Kabupaten Magelang.

Video berdurasi nyaris 3 jam itu pertama kali diunggah pada 29 November 2024 dan menjadi isu nasional. Namun setelah viral, video tersebut dihapus dan Gus Miftah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden.

Nah dalam artikel ini, Okezone akan membahas sosok Clara Shinta yang sempat mendapat ancaman karena dianggap sebagai orang pertama yang mengunggah video Gus Miftah tersebut.

Biodata Clara Shinta

Elisabeth Clara Shinta Aritonang lahir di Medan, Sumatera Utara, pada 25 Juni 1996. Ia dikenal sebagai seorang content creator dengan 2,1 juta follower di Instagram dan 6,6 juta follower di TikTok.

Selain menjadi content creator, Clara juga dikenal sebagai pengusaha di bidang kesehatan dan kecantikan. Tidak hanya itu, Clara juga menjalankan usaha eksportir ikan hingga ke mancanegara.

Biodata dan Agama Clara Shinta. (Foto: Instagram/@clarashintareal)

Kesibukannya di dunia bisnis tak menghalangi Clara untuk aktif dalam dunia sosial dengan mendirikan Yayasan Hijrapedia serta organisasi non-profit bernama AdaOrangBaik.

Dalam kehidupan pribadinya, Clara diketahui pernah menikah pada 2017 dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Namun, pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian.

Agama Clara Shinta

Clara Shinta memiliki perjalanan spiritual yang cukup menarik perhatian publik. Tumbuh dalam keluarga Batak dengan pengaruh Kekristenan yang kuat, Clara memutuskan menjadi mualaf pada 2017.

Perjalanannya mengenal Islam dimulai ketika dia mencoba memakai pakaian syar’i milik seorang sahabatnya. Saat berfoto, dia melihat lafadz Allah di atas kepalanya.

Biodata dan Agama Clara Shinta. (Foto: Instagram/@clarashintareal)

Awalnya, Clara memutuskan untuk merahasiakan keputusannya menjadi mualaf dari kedua orangtuanya. Keluarga baru mengetahui keputusannya itu saat dia hendak berangkat umrah, pada Mei 2023.

Dalam podcast YouTube Ustadzah Oki Setiana Dewi pada 10 Mei 2024, Clara mengungkapkan momen menegangkan tersebut. “Jadi orangtuaku baru tahu aku mualaf semenit sebelum aku take-off ke Jeddah,” ujarnya.