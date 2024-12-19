6 Kontroversi Jonathan Frizzy: KDRT hingga Dugaan Perselingkuhan

JAKARTA - Kontroversi Jonathan Frizzy kembali mencuat ketika dia kembali terlibat perseteruan panas dengan mantan istri, Dhena Devanka, di media sosial. Kali ini, mantan pasangan suami istri ini meributkan masalah biaya rumah sakit anak.

Ijonk tak terima ketika Dhena menuduhnya tak berkontribusi membayar biaya rumah sakit ketiga anak mereka yang mencapai Rp116 juta. Sang aktor menegaskan, anak-anaknya memiliki asuransi kesehatan yang preminya dibayarkan setiap bulan.

Sementara Dhena beralibi, sudah mengurus klaim asuransi tersebut sebelum memutuskan untuk mengoperasi amandel kedua anak laki-lakinya. Namun, klaim asuransi tersebut ditolak.

Namun sebelum permasalahan ini, Jonathan Frizzy mencatatkan beberapa kontroversi yang membuatnya menjadi sorotan masyarakat. Apa saja? Berikut Okezone merangkumnya untuk Anda.

6 Kontroversi Jonathan Frizzy

1.Perang Dingin dengan Benny Simanjuntak

Saat Dhena Devanka menggugat cerai Jonathan Frizzy di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 28 Agustus 2021, sebuah fakta terkait hubungan sang aktor dengan pamannya terkuak.

Ternyata, Benny Simanjuntak sempat putus komunikasi dan memblokir kontak Ijonk karena kecewa dengan perubahan sikap keponakannya setelah menikah dengan Dhena. Dia menilai, influencer 40 tahun itu memberi pengaruh buruk untuk Ijonk.

2.Kasus KDRT

Kontroversi Jonathan Frizzy berikutnya adalah kasus KDRT. Pada 21 Mei 2021, dia dilaporkan oleh sang mantan istri atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menariknya, sang aktor juga membuat laporan yang sama untuk Dhena.

Kasus tersebut sempat menyita perhatian publik, apalagi dengan munculnya rekaman video yang menunjukkan Dhena menganiaya Jonathan dengan cukup membabi buta. Pada akhirnya, mereka berdamai dan mencabut laporan masing-masing.

3.Tuduhan Perselingkuhan

Dhena Devanka tak hanya membongkar dugaan KDRT yang terjadi dalam pernikahannya. Dia juga menuding Jonathan Frizzy berselingkuh dengan Ririn Dwi Ariyanti sejak tahun 2019.

Saat tampil di sebuah program TV pada Desember 2022, Dhena Devanka mengaku, tahu perselingkuhan Ijonk saat itu dari anak-anaknya. “Dia bisa teleponan dan video call lama di depan anak-anak,” tuturnya kala itu.

Benny Simanjuntak kemudian membenarkan bahwa Ijonk dan Ririn sudah pacaran. Namun dia membantah asmara keduanya terjadi sejak 2019. “Mereka sudah pacaran ya. Kalau enggak salah, sejak Agustus 2023.”

4.Pindah Agama

Kontroversi Jonathan Frizzy lainnya adalah pindah agama. Isu ini mencuat ketika Dhena Devanka mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatab, pada 2021. Dia menegaskan, menikah dengan Ijonk secara Islam.

Pernyataan Dhena tersebut kemudian diamini Benny Simanjuntak. Dalam sebuah video yang diunggahnya di Instagram pada September 2021, pendiri Contoh Management itu mengungkapkan, Ijonk rela meninggalkan Kekristenan demi menikahi Dhena.

Namun setelah berpisah dari Dhena Devanka, Jonathan Frizzy memutuskan kembali ke agamanya semula. Kondisi Ijonk dan anak-anaknya yang sudah berbeda agama sempat ‘diprotes’ oleh Dhena.

Dia meminta mantan suaminya itu untuk tidak membawa anak-anaknya sekolah minggu di gereja karena mereka memeluk agama Islam sejak lahir. Benny Simanjuntak juga mengungkapkan, Dhena melarang anak-anaknya merayakan Natal bersama Ijonk tahun ini.