5 Kontroversi Reza Artamevia sang Diva R&B Indonesia

JAKARTA - Kontroversi Reza Artamevia menjadi sorotan publik setelah dia dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan kerugian senilai Rp18,5 miliar.

Kasus tersebut menambah panjang daftar kontroversi yang telah lama mengiringi perjalanan karier sang diva R&B tersebut. Dari perseteruan dengan mantan suami, almarhum Adjie Massaid, hingga dua kali terlibat kasus narkoba.

1.Perceraian dengan Adjie Massaid

Pada 1999, Reza Artamevia menikah dengan Adjie Massaid. Namun, pernikahan yang dikaruniai dua anak itu hanya bertahan selama 6 tahun hingga mereka bercerai pada 2005.

Kontroversi Reza Artamevia sang Diva R&B Indonesia. (Foto: Instagram/@rezaartameviaofficial)

“Enggak ada urusan sama orang ketiga, baik dari Mas Adjie ataupun dari saya. Enggak ada,” ujarnya saat menjadi bintang tamu channel YouTube MAIA ALELDULTV, pada 9 September 2021.

Walau sepakat bercerai, namun hubungan Reza dan almarhum Adjie sempat memanas hingga membuat pelantun Pertama itu menyerahkan hak asuh kedua putrinya, Zahwa dan Aaliyah.

2.Berseteru dengan Gatot Brajamusti

Kontroversi Reza Artamevia lainnya terjadi pada 2016, saat ibu dua anak itu melaporkan guru spiritualnya, Gatot Brajamusti, ke Polda Metro Jaya terkait kasus penipuan.

Kontroversi Reza Artamevia sang Diva R&B Indonesia. (Foto: Almarhum Gatot Brajamusti/Okezone)

Sebelumnya, Reza sempat membela Gatot dalam berbagai kasus hukum, termasuk dugaan penyalahgunaan senjata api dan pencabulan. Namun dalam perkembangannya, Reza pun membongkar aksi pencabulan dan ritual seks yang dilakukan sang guru.

3.Terjerat Kasus Narkoba

Pada 2016, Reza Artamevia masih berurusan dengan hukum atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Bersama Gatot Brajamusti dan beberapa orang lainnya, Reza diciduk di Hotel Golden Tulip, Mataram, Lombok.

Kontroversi Reza Artamevia sang Diva R&B Indonesia. (Foto: Okezone)

Dari TKP, polisi mengamankan sabu-sabu yang disebut ‘aspat’. Ia harus menjalani rehabilitasi di Badan Narkotik Nasional (BNN) karena kasus tersebut. Kasus narkoba ini menjadi salah satu titik kelam dalam hidup Reza yang cukup mencoreng reputasinya.