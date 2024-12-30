Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film John Wick Chapter 3 Parabellum

Brigitta Putri , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |21:22 WIB
JAKARTA - Sinopsis Film John Wick: Chapter 3 - Parabellum akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. John Wick: Chapter 3 - Parabellum adalah film laga cerita seru neo-noir Amerika Serikat tahun 2019. 

Film garapan Chad Stahelski ini merupakan film ketiga dalam waralaba John Wick, yang kembali menampilkan Keanu Reeves sebagai pemeran utamanya. Film ini juga diperankan oleh Laurence Fishburne, Mark Dacascos, Asia Kate Dillon, Lance Reddick, Anjelica Huston, Ian McShane, dan Halle Berry.

John Wick: Chapter 3 - Parabellum mendapat predikat “fresh” dari Rotten Tomatoes, dengan peringkat 89% dari 456 ulasan.

Sinopsis Film John Wick: Chapter 3 - Parabellum

Kisah dimulai dengan John Wick yang sendirian di Manhattan, berusaha melarikan diri dari para pembunuh bayaran di seluruh dunia. Pelariannya dipicu oleh pelanggaran aturan yang ia lakukan, yaitu membunuh Santino D'Antonio, seorang petinggi High Table, di Hotel Continental. Sebagai konsekuensinya, John dinyatakan excommunicado.

Status ini membuat John kehilangan semua hak istimewanya sebagai anggota Continental dan menjadi target para pembunuh bayaran. Bahkan, kepalanya dihargai 14 juta dolar, menarik lebih banyak assassin untuk mengincarnya.

Kontrak terbuka itu membuat para pembunuh bayaran bermunculan dan berusaha menghabisi John Wick. Meski harus berjuang keras, John tetap berhasil melawan dan mengalahkan mereka satu per satu.

Karena sulitnya ditangkap, membuat hadiah untuk menangkap John terus meningkat hingga mencapai 15 juta dolar. Terdesak tanpa pilihan lain, John akhirnya meminta bantuan kepada seorang wanita di sebuah teater.

Teater tersebut ternyata adalah tempat di mana John Wick dibesarkan. Dengan membawa sebuah 'tiket' berupa rosario, John meminta bantuan agar dapat pergi ke Casablanca dengan selamat.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
