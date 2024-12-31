Sinopsis Film John Wick Chapter 4

JAKARTA - Sinopsis film John Wick Chapter 4 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. John Wick: Chapter 4 adalah film thriller aksi neo-noir Amerika tahun 2023 yang disutradarai sekaligus diproduseri oleh Chad Stahelski.

Film ini ditulis oleh Shay Hatten dan Michael Finch, menjadi sekuel dari John Wick: Chapter 3 – Parabellum (2019) dan bagian keempat dari waralaba John Wick. Dibintangi oleh Keanu Reeves sebagai tokoh utama, film ini juga menampilkan Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins, Clancy Brown, dan Ian McShane.

Cerita film mengikuti perjalanan John Wick dalam membalas dendam terhadap High Table dan mereka yang berusaha membunuhnya.

Di New York City, John Wick mempersiapkan balas dendam terhadap High Table sambil bersembunyi di bawah tanah bersama Bowery King. Ia pergi ke Maroko dan membunuh Elder, pemimpin tertinggi High Table.

Sebagai balasan, Marquis Vincent Bisset de Gramont, anggota High Table, diberi kuasa penuh untuk memburu John. Marquis menghancurkan Hotel Continental New York, mencabut jabatan Winston sebagai manajer, dan mengeksekusi Charon, concierge hotel tersebut.

Marquis juga memaksa Caine, seorang pembunuh buta yang pensiun, untuk membunuh John dengan mengancam nyawa putri Caine. John berlindung di Hotel Continental Osaka milik Shimazu Koji, temannya. Namun, hotel itu diserang oleh pasukan High Table yang dipimpin oleh Chidi dan Caine.

Setelah pertempuran sengit, John berhasil melarikan diri dengan bantuan pemburu hadiah bernama Mr. Nobody. Sementara itu, Koji tewas dalam duel melawan Caine, tetapi Akira, putri Koji, berhasil selamat.

John kembali ke New York dan bertemu Winston, yang menyarankan agar ia menantang Marquis dalam duel resmi sesuai tradisi High Table. Untuk itu, John harus diterima kembali oleh keluarga kriminal Ruska Roma.