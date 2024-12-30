Gong Yoo Banjir Pujian di Squid Game 2, Netizen: Cocok Jadi Psikopat!

SEOUL - Gong Yoo mencuri perhatian lewat penampilannya di Squid Game 2. Aktor yang sebelumnya dikenal lewat film Train To Busan ini banjir pujian dari para netizen setelah memukau dengan aktingnya yang semakin mendalam di musim kedua serial populer tersebut.

Gong Yoo memerankan karakter salesman yang sebelumnya sempat muncul sebentar di musim pertama. Meskipun kala itu hanya mendapat screen time singkat, perannya sukses membuat penonton penasaran.

Kini, di musim kedua, Gong Yoo tampil lebih banyak dan memberikan kesan mendalam dengan aktingnya yang menjiwai peran sebagai anak buah frontman yang dingin dan sadis.

Gong Yoo Banjir Pujian di Squid Game 2, Netizen: Cocok Jadi Psikopat!

Salah satu adegan yang paling mencuri perhatian adalah saat Gong Yoo bermain Russian roulette bersama dua anak buah Seong Gi Hun. Ketegangan semakin memuncak ketika ia kemudian bermain melawan Seong Gi Hun, pemenang Squid Game musim pertama. Permainan tersebut dilakukan demi menggali informasi tentang sosok frontman yang menjadi dalang permainan mematikan itu.

Dengan pistol di tangannya, Gong Yoo berhasil membawa penonton dalam suasana penuh ketegangan. Ia menampilkan sisi psikopat dengan gestur yang tenang namun penuh kengerian, membuat adegan tersebut terasa begitu hidup.

Penampilannya ini langsung menjadi sorotan dan perbincangan hangat di kalangan warganet. Banyak yang memuji akting Gong Yoo sebagai sangat profesional dan menawan.

"Dia berhasil mencuri perhatian di acara ini," tulis akun @we******.

"Gong Yoo sangat profesional," kata @sh******.

"Cocok banget jadi psikopat," tambah @io******.