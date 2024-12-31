Ahmad Dhani Ungkap Persiapan Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise, Bocorkan Tanggal Akad

JAKARTA - Ahmad Dhani mengungkap persiapan pernikahan putranya, Al Ghazali, dengan Alyssa Daguise yang direncanakan berlangsung pada Juni 2025.

"Bulan Juni, Al akan menikah di Indonesia dengan dua acara. Pertama, di bulan Juni pada tanggal yang masih dirahasiakan, hanya untuk 300 undangan. Besoknya baru diadakan acara dengan lebih banyak tamu," kata Ahmad Dhani saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Awalnya, Al dan Alyssa berencana mengundang hanya 300 tamu untuk acara pernikahan mereka. Namun, Ahmad Dhani menilai jumlah tersebut terlalu sedikit.

"Saya bilang, 'Mana mungkin hanya 300 orang?' Anggota DPR saja ada 500, belum lagi menteri, artis, dan teman-teman musisi. Jadi, harus diadakan dua hari. Satu hari untuk 300 orang, hari berikutnya untuk tamu yang lebih banyak," jelas Dhani.

Ia juga menambahkan bahwa pernikahan ini direncanakan akan disiarkan di salah satu stasiun televisi, yaitu RCTI.