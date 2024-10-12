Blakblakan, Ahmad Dhani Bocorkan Tanggal Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise

JAKARTA - Setelah Al Ghazali melamar kekasihnya, Alyssa Daguise, di Danau Como, Italia pada 21 September 2024, kini keduanya tengah mempersiapkan pernikahan. Banyak yang penasaran kapan pernikahan tersebut akan digelar.

Maia Estianty, ibu Al Ghazali, menyebut bahwa putra sulungnya akan menikah tahun depan, Ahmad Dhani, ayah Al, justru lebih terbuka. Dhani mengungkapkan bahwa pernikahan Al dan Alyssa kemungkinan akan berlangsung pada tanggal spesial di tahun 2025.

"Rencananya 25-05-25, kalau jadi ya," ujar Ahmad Dhani di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, baru-baru ini.

Al Ghazali dan Alyssa Daguise

Namun, Dhani belum bisa memastikan lokasi pernikahan tersebut. Ia bahkan sempat bercanda mengenai kemungkinan pernikahan itu akan digelar di luar negeri. "Belum tahu. Di luar negeri, Timor Leste mungkin?" canda Ahmad Dhani.