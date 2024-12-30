Sinopsis Film Men In Black 2, Kembalinya Agen Legendaris

JAKARTA - Sinopsis film Men in Black 2 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Men in Black 2 adalah film laga komedi fiksi ilmiah yang dirilis pada tahun 2002. Film ini diadaptasi dari seri buku komik Marvel karya Lowell Cunningham.

Film yang disutradarai oleh Barry Sonnenfeld ini adalah lanjutan dari Men in Black (1997) dan diikuti oleh Men in Black 3 yang dirilis pada 2012. Men in Black 2 dibintangi oleh aktor-aktor terkenal seperti Tommy Lee Jones, Will Smith, Lara Flynn Boyle, Johnny Knoxville, Rosario Dawson, Tony Shalhoub, dan Rip Torn.

Film ini mendapat peringkat 6,2/10 dari 413 ribu ulasan di IMDb dan 38% dari 198 ulasan di Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film Men In Black II

Sinopsis Film Men In Black 2

Jay adalah seorang agen Men in Black (MIB), organisasi rahasia yang bertugas mengawasi alien berbahaya dan kriminal di Bumi. Ketangguhan Jay di film pertama, di mana ia berhasil menangkap banyak alien kriminal, membuatnya menjadi target balas dendam para alien.

Di film kedua, agen Jay kini bekerja sendiri sebab rekan kerjanya, agen Kay, memutuskan pensiun dari MIB dan menghapus ingatannya sendiri sesuai protokol kerahasiaan organisasi.

Suatu hari seorang alien bernama Serleena dari planet Kloythian yang bercita-cita menjadi makhluk terkuat di alam semesta.

Untuk mewujudkan ambisinya, Serleena harus mendapatkan Light of Zartha, sebuah artefak dengan kekuatan luar biasa. Ia kemudian mengetahui bahwa benda tersebut berada di Bumi.

Serleena segera menuju Bumi dengan pesawat kecil. Setibanya di sana, ia melihat sebuah majalah dan menggunakan kekuatannya untuk berubah wujud menjadi seorang model cantik dan seksi seperti yang ada di majalah tersebut.

Tak ada yang menyangka bahwa Serleena sebenarnya adalah alien. Ia pun mulai melaksanakan misinya untuk menemukan Light of Zartha.

Serleena mendatangi sebuah warung pizza yang dijaga oleh manusia yang sebenarnya adalah alien. Alien penjaga warung itu memberi tahu lokasi Light of Zartha, tetapi kemudian dibunuh oleh Serleena.