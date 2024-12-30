Isa Zega Disebut Telah Berstatus Tersangka, Bukan Kasus Penistaan Agama

JAKARTA – Selebgram Isa Zega resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Namun, penetapan ini bukan terkait dugaan kasus penistaan agama seperti yang ramai diberitakan sebelumnya, melainkan kasus pencemaran nama baik yang ditangani oleh Polda Jawa Timur.

Informasi ini pertama kali diungkapkan oleh Yolo Ine, sahabat selebritas Nikita Mirzani, melalui akun TikTok pribadinya.

Dalam video yang diunggahnya, Yolo Ine tampak gembira saat menyampaikan kabar bahwa Isa Zega, yang disebut memiliki nama asli Sahrul dan diduga seorang transgender, kini berstatus tersangka.

"Gue dikabarin si Sahrul (Isa Zega) jadi tersangka untuk kasus pencemaran nama baik di Polda Jawa Timur," ujar Yolo Ine melalui TikTok @yolakoala, Senin (30/12/2024).

Tak hanya itu, Yolo Ine melanjutkan aksinya dengan menirukan gaya seorang wartawan yang sedang mewawancarai Isa Zega terkait kasus tersebut.

"Sebentar, Sahrul, Sahrul, ini kali kedua anda duduk di kursi kesakitan. Apa pendapat anda?" katanya dengan nada sarkasme.