Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Isa Zega Disebut Telah Berstatus Tersangka, Bukan Kasus Penistaan Agama

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |10:38 WIB
Isa Zega Disebut Telah Berstatus Tersangka, Bukan Kasus Penistaan Agama
Isa Zega Disebut Telah Berstatus Tersangka, Bukan Kasus Penistaan Agama (foto: IG Isa Zega)
A
A
A

JAKARTA – Selebgram Isa Zega resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Namun, penetapan ini bukan terkait dugaan kasus penistaan agama seperti yang ramai diberitakan sebelumnya, melainkan kasus pencemaran nama baik yang ditangani oleh Polda Jawa Timur.

Informasi ini pertama kali diungkapkan oleh Yolo Ine, sahabat selebritas Nikita Mirzani, melalui akun TikTok pribadinya.

Dalam video yang diunggahnya, Yolo Ine tampak gembira saat menyampaikan kabar bahwa Isa Zega, yang disebut memiliki nama asli Sahrul dan diduga seorang transgender, kini berstatus tersangka.

Isa Zega Disebut Telah Berstatus Tersangka, Bukan Kasus Penistaan Agama
Isa Zega Disebut Telah Berstatus Tersangka, Bukan Kasus Penistaan Agama

"Gue dikabarin si Sahrul (Isa Zega) jadi tersangka untuk kasus pencemaran nama baik di Polda Jawa Timur," ujar Yolo Ine melalui TikTok @yolakoala, Senin (30/12/2024).

Tak hanya itu, Yolo Ine melanjutkan aksinya dengan menirukan gaya seorang wartawan yang sedang mewawancarai Isa Zega terkait kasus tersebut.

"Sebentar, Sahrul, Sahrul, ini kali kedua anda duduk di kursi kesakitan. Apa pendapat anda?" katanya dengan nada sarkasme.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/33/3137589/shandy_purnamasari-oFHK_large.jpg
Isa Zega Divonis 3,5 Tahun Penjara, Shandy Purnamasari Belum Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/33/3137570/isa_zega-brKx_large.jpg
Isa Zega Divonis 3,6 Tahun Penjara Atas Kasus UU ITE Bos Skincare
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3136993/isa_zega-gGOk_large.jpg
Isa Zega Tantang Shandy Purnamasari Sumpah Pocong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135091/isa_zega-MmZx_large.jpg
Isa Zega Dituntut 5 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/33/3133365/isa_zega-Zxbu_large.jpg
Sidang Isa Zega, Roy Suryo Hadir sebagai Saksi Ahli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3126158/shandy_purnamasari-l0iB_large.jpg
Shandy Purnamasari Rugi Belasan Miliar Akibat Unggahan Isa Zega di Media Sosial
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement