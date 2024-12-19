Isa Zega Fokus Kerja, Tunda Klarifikasi Kasus Penistaan Agama di Polres Jaksel

JAKARTA - Isa Zega dipastikan tidak hadir dalam agenda pemeriksaan klarifikasi terkait kasus dugaan penistaan agama yang dijadwalkan berlangsung di Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat (19/12/2024).

Hal ini disampaikan oleh PLH Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Ia mengungkapkan bahwa pihak penyidik telah menerima pemberitahuan terkait ketidakhadiran Isa Zega dalam agenda pemeriksaan tersebut.

“Besok (Jumat, 19 Desember 2024) penyidik akan memanggil inisial C alias Y (Isa Zega) untuk klarifikasi. Namun, saya sudah berkoordinasi dengan penyidik, dan ada penundaan yang diajukan melalui kuasa hukumnya,” jelas Nurma di kantornya.

Saat ini, jadwal baru pemeriksaan klarifikasi masih dalam tahap koordinasi.

“Penundaan ini masih dalam pembahasan untuk menentukan waktu, hari, dan tanggal yang sesuai,” tambahnya.

Alasan ketidakhadiran Isa Zega, menurut Nurma, adalah karena selebgram tersebut memiliki pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.

“Karena memang ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan,” tegasnya.