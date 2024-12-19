Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kasus Penistaan Agama Isa Zega Masuk Pemeriksaan Saksi

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |11:31 WIB
A
A
A

JAKARTA - Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan influencer transgender, Isa Zega akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian Jakarta Selatan.

Saat ini, laporan itu sudah masuk ke tahap pemeriksaan saksi. Nantinya Isa Zega akan dipanggil oleh pihak kepolisian sebagai saksi. 

Kabar tersebut dibagikan oleh artis kontroversial Nikita Mirzani yang mengawal kasus penistaan agama Isa Zega sejak awal.

Dalam surat laporan tersebut, penyidik Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan sedang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tindak pidana terkait Pasal 156 tentang penistaan agama dan atau Pasal 45 Undang-Undang ITE.

“Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh warior Isa Zega dan dibantu travel SS uler akhirnya jalan dan mulai pemanggilan saksi-saksi. Semangat,” tulis Nikita Mirzani dalam keterangan postingannya di Instagram Story @nikitamirzanimawardi_172, Kamis (19/12/2024).

 

Halaman:
1 2
