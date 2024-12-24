Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Monster Run, Aksi Perburuan Makhluk Tak Kasat Mata

Brigitta Putri , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |22:02 WIB
JAKARTA - Sinopsis film Monster Run akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Monster Run atau Guai Wu Xian Sheng merupakan film aksi drama fantasi asal Tiongkok yang dirilis pada tahun 2020. Film ini diadaptasi dari novel karya A. Lee Martinez berjudul Mr. Monster.

Film ini disutradarai oleh Henri Wong, sedangkan skenarionya ditulis oleh Kipas WenWen,  Yahe Wang, dan sang penulis novel, A. Lee Martinez. Monster Run dibintangi oleh sejumlah aktor Tiongkok ternama, seperti Shawn Yuli, Jessie Li, Kara Ying Hung Wai, dan masih banyak lagi.

Monster Run mendapat beragam ulasan dari para kritikus. Film ini mendapat rating 5,1/10 dari 565 ulasan pengguna di IMDB dan mendapat 40% penerimaan audiens di Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film Monster Run
Sinopsis Film Monster Run

Sinopsis Film Monster Run

Film ini berfokus pada seorang gadis bernama Ji Mo (Jessie Lie) yang mempunyai kemampuan unik untuk melihat monster-monster yang hidup berdampingan dengan manusia. Manusia lain tidak dapat menyadari monster-monster tersebut, sehingga orang sering menganggap kemampuannya sebagai sesuatu yang aneh.

Kemampuannya tersebut membuat Ji Mo didiskriminasi dan tidak bisa berbaur dengan masyarakat. Karena sering dianggap aneh, ia juga ikut berpikir bahwa monster-monster yang dilihatnya tersebut memang tidak nyata dan hanya khayalannya saja.

Namun pikiran tersebut terbantahkan setelah Ji Mo bertemu dengan seorang laki-laki bernama Meng Ge (Shawn Yue), yang sedang dikejar monster kecil dan jahat bernama Black Awn. Meng Ge memberitahu Ji Mo bahwa dirinya juga bisa melihat monster-monster yang bisa dilihat Ji Mo. Ia bahkan bekerja sebagai pemburu monster profesional.

Meng Ge awalnya meremehkan kemampuan Ji Mo. Namun pikirannya berubah setelah keduanya beberapa kali terlibat dalam insiden penyerangan monster. Meng Ge pun menyadari bahwa kemampuan Ji Mo bukanlah kemampuan biasa.

 

