Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

DMD Panggung Rezeki Wujudkan Mimpi dalam Semalam, Saksikan di MNCTV

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |21:26 WIB
DMD Panggung Rezeki Wujudkan Mimpi dalam Semalam, Saksikan di MNCTV
DMD Panggung Rezeki Wujudkan Mimpi dalam Semalam, Saksikan di MNCTV. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ajang pencarian bakat Dangdut Mania Dadakan (DMD) Panggung Rezeki yang ditayangkan MNCTV memberikan warna baru dalam menghasilkan talenta baru bintang dangdut Tanah Air. 

Datang dari berbagai profesi, para kontestannya mewujudkan mimpi menjadi bintang sekaligus membawa pulang hadiah berjumlah besar dalam semalam. DMD Panggung Rezeki tak hanya menyuguhkan hiburan namun membuka kesempatan luar biasa.

Dengan tantangan seru, para kontestan tak hanya berpeluang masuk ke industri hiburan namun juga meraih hadiah hingga jutaan rupiah. Jadi jangan lewatkan DMD Panggung Rezeki di MNCTV setiap Sabtu–Rabu, pukul 21.45 WIB. 

Setiap episodenya selalu penuh kejutan tak terduga hingga menyuguhkan cerita mengharukan para kontestan. Dipandu Irfan Hakim, acara ini menggaet Inul Daratista, Caren Delano, dan Miss Denada sebagai Juri Sultan.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177520/uang_kaget_bedah_rumah_lagi-wHS1_large.jpg
Uang Kaget Bedah Rumah Lagi: Semakin Seru, Semakin Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177434/kilau_raya_mnctv_34-5bRO_large.jpg
Panggung Kilau Raya 34 Tahun MNCTV akan Dimeriahkan Pertunjukan Spektakuler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177079/kilau_raya_mnctv_34-0iBW_large.jpg
Duet Hetty Koes Endang dan Keluarga DMD di Panggung Kilau Raya MNCTV 34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174502/kuasa_ilahi-tT6l_large.jpg
Kuasa Ilahi, Kisah Nyata Penuh Hikmah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/598/3158133/kuasa_ilahi-bPjX_large.jpg
Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149243/family_100-17k4_large.jpg
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement