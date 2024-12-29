DMD Panggung Rezeki Wujudkan Mimpi dalam Semalam, Saksikan di MNCTV

DMD Panggung Rezeki Wujudkan Mimpi dalam Semalam, Saksikan di MNCTV. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Ajang pencarian bakat Dangdut Mania Dadakan (DMD) Panggung Rezeki yang ditayangkan MNCTV memberikan warna baru dalam menghasilkan talenta baru bintang dangdut Tanah Air.

Datang dari berbagai profesi, para kontestannya mewujudkan mimpi menjadi bintang sekaligus membawa pulang hadiah berjumlah besar dalam semalam. DMD Panggung Rezeki tak hanya menyuguhkan hiburan namun membuka kesempatan luar biasa.

Dengan tantangan seru, para kontestan tak hanya berpeluang masuk ke industri hiburan namun juga meraih hadiah hingga jutaan rupiah. Jadi jangan lewatkan DMD Panggung Rezeki di MNCTV setiap Sabtu–Rabu, pukul 21.45 WIB.

Setiap episodenya selalu penuh kejutan tak terduga hingga menyuguhkan cerita mengharukan para kontestan. Dipandu Irfan Hakim, acara ini menggaet Inul Daratista, Caren Delano, dan Miss Denada sebagai Juri Sultan.**

(SIS)