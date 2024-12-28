Vika Chu Ungkap Tantangan Berperan Jadi Mira dalam Series Second Account

JAKARTA – Vision+ menghadirkan series Second Account yang mengusung genre thriller-misteri. Series yang dibintangi Givina dan Naura Hakim tersebut dapat ditonton gratis lewat link ini.

Kisahnya tentang Rini (Givina) yang memutuskan untuk menyelidiki misteri di balik kematian kakak perempuannya, Dewi (Naura Hakim), yang disebut polisi tewas bunuh diri di dalam apartemennya.

Rini yang tak percaya kemudian menyelidiki sendiri kasus kematian sang kakak. Dalam prosesnya, Rini menemukan sederet fakta menarik di balik kematian Dewi berkat bantuan Mira (Vika Chu).

Mira adalah kerabat dekat Dewi mengaku, dia dan almarhumah ternyata bekerja sebagai cosplayer. Mira mengaku, menyimpan banyak rahasia dan informasi penting terkait pekerjaan mereka yang mencurigakan sekaligus tabu.

Vika Chu kemudian berbagi pengalaman terkait perannya sebagai Mira. “Salah satu adegan paling sulit untuk dilakukan saat syuting Second Account adalah menangis. Karena bagi aku membangun emosi sulit banget,” ungkap Vika Chu.