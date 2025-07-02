Trailer Series EDI Ejakulasi Dini, Konflik Rumah Tangga Berbalut Komedi

JAKARTA – VISION+ baru saja merilis trailer untuk original series terbaru mereka berjudul EDI (Ejakulasi Dini). Streaming mulai 4 Juli 2025 dengan klik di sini. Series ini menghadirkan cerita remaja yang sedang di masa puber, penuh rasa ingin tahu yang juga dibumbui drama keluarga yang kocak.

Di trailer, kita langsung diajak masuk ke kehidupan Edi (diperankan oleh Junior Roberts), cowok 18 tahun yang hidupnya lagi berantakan. Di sekolah, Edi naksir berat sama gurunya sendiri, Bu Julia (Naomi Zaskia). Tapi ternyata, di rumah juga ayahnya, Dorman (Ernest Samudera), lagi ngalamin masalah serius, sementara ibunya, Anin (Hannah Al Rashid), mulai curiga.

Situasinya makin ruwet waktu Edi diam-diam pakai kartu kredit ayahnya untuk "petualangan malam" bareng sahabatnya, Samson (Fajar Sadboy).

Teaser Trailer Series EDI (Ejakulasi Dini), Junior Roberts Bintangi Kisah Remaja Penuh Gejolak!

Di sekolah, Edi juga harus berurusan sama musuh lamanya, Panji (Farhan Rasyid), dan murid baru dari Amerika, Nataya (Sandrinna Michelle). Awalnya mereka sering ribut, tapi lama-lama hubungan Edi dan Nataya mulai berubah... jadi makin seru dan bikin baper.