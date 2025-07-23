Lebih Banyak Hiburan dan Keseruan! Langganan Paket Combo Mevvah Viu dan VISION+

JAKARTA – Mulai 21 Juli 2025, paket Combo Mevvah, kolaborasi Viu dan VISION+, akan hadir dengan harga berlangganan Rp65.000,- per bulan. Dengan perubahan ini, pelanggan akan merasakan peningkatan dari sisi layanan maupun konten yang semakin premium. Langganan sekarang dengan klik di sini.

VISION+ dan Viu kini menghadirkan peningkatan dalam kualitas layanan dan variasi konten yang lebih segar. Kamu bisa menikmati pengalaman menonton yang lebih maksimal, dari film blockbuster, series lokal dan internasional terbaru, hingga tayangan olahraga premium dari berbagai cabang olahraga.

Lebih Banyak Hiburan dan Keseruan! Langganan Paket Combo Mevvah Viu dan VISION+ (Foto: ist)

Paket Combo Mevvah tetap jadi salah satu langganan hiburan paling hemat dan lengkap di kelasnya. Satu harga, dua layanan. Dengan berlangganan paket Combo Mevvah, kamu akan langsung mendapatkan:

● Akses ke VISION+ Premium Sports selama 1 bulan, cocok buat pecinta sepak bola, balapan, hingga pertandingan olahraga kelas dunia lainnya

● Serta akses Viu Premium selama 1 bulan, surga bagi pecinta drama Korea, film Asia, variety show, dan serial orisinal yang bikin nagih