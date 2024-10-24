Sitkom Sekuriti: Reza Nangin Ketakutan Saat Jaga Malam

Sitkom Sekuriti: Reza Nangin Ketakutan Saat Jaga Malam. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sitkom Sekuriti kali ini bercerita tentang Bayu (Mawardi) yang izin pulang duluan sebelum waktu jaga malam tiba. Dia kemudian menyebarkan rumor kalau ruangan karyawan ternyata berhantu.

Herman si kepala sekuriti (Rully Fiss) meminta anak buahnya memberlakukan piket malam karena merasa area kantor mereka banyak maling. Adit (Reza Nangin) dan Yanto (Ardy Muliahardy Susanto) awalnya ingin menolak permintaan Herman tersebut.

Mereka takut karena terpengaruh cerita Bayu tentang hantu di ruangan karyawan. Saat berkeliling ruangan, Adit dan Yanto merasakan beberapa kejanggalan, seperti suara benda bergesar hingga gelas jatuh.

Sitkom Sekuriti. (Foto: MNC Media)

Lalu benarkah ada ruangan berhantu di kantor tersebut? Saksikan sitkom Sekuriti di MNCTV, setiap Jumat dan Sabtu, pukul 23.30 WIB.

Sitkom Sekuriti menyuguhkan cerita sehari-hari yang kerap dialami satuan pengamanan alias sekuriti di tempat kerja mereka. Mulai dari hubungan kerja antarmereka hingga interaksi dengan karyawan lain yang lucu dan unik.

Dalam sitkom ini, Reza Nangin akan beradu akting dengan Rully Fiss, David Charter Yulianto, Ardy Muliahardy Susanto, Sherly Oktari, Shania, Mawardi, dan Flavia Gizella.*

(SIS)