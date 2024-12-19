Rully Fiss Sebarkan Gosip tentang Flavia Gizella di Sitkom Sekuriti MNCTV

JAKARTA - Selalu ada kisah menarik dalam sitkom Sekuriti yang tayang di MNCTV, setiap Jumat dan Sabtu, pukul 23.30 WIB. Kali ini, Gisel datang ke kantor diantar seorang pria muda.

Namun setelah turun dari kendaraan, Gisel tiba-tiba merasa mual. Untung ada Herman yang menolongnya. Setelah Gisel masuk ke dalam kantor, Herman yang mulai menyebarkan gosip.

Dia menyampaikan ke orang-orang kantor, kalau Gisel sedang hamil. Sedangkan pria muda yang mengantarkannya adalah selingkuhannya. Bagaimana Gisel menanggapi gosip itu?

Sekuriti merupakan komedi situasi yang bercerita tentang keseharian para satpam di tempat kerja mereka. Sitkom ini akan memperlihatkan hubungan para sekuriti dengan rekan kerja di kantor.

Sitkom Sekuriti dibintangi oleh Reza Nangin, Rully Fiss, Shania, Mawardi, Flavia Gizella, David Charter Yulianto, Ardy Muliahardy Susanto, dan Sherly Oktari.

Sitkom Sekuriti, hanya di MNCTV Selalu di Hati, pada Jumat dan Sabtu, pukul 23.30 WIB.

