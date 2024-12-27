Sinopsis Series V+ Inul & Adam Episode 27 Desember 2024 di RCTI

JAKARTA - Sinopsis series V+ Inul & Adam episode 27 Desember 2024 bercerita tentang seorang influencer bernama Ummy yang memiliki 7,5 juta pengikut di media sosial. Sosoknya dikenal dengan gaya bicara yang ceplas-ceplos.

Namun kebiasaan berbicara blakblakan itu justru membuat Ummy dalam masalah besar dan mengancam kariernya. Semua bermula dari aksi Ummy mereview jujur produk sabun cuci yang pernah mengendorsenya.

Dalam reviewnya, Ummy mengaku, setelah mencoba sabun cuci itu dia mengalami alergi terhadap seafood. Pada akhirnya, review negatif Ummy tersebut berbuah tuntutan untuk sang influencer.

Dalam gugatannya, produsen sabun cuci itu merasa nama baik brandnya tercoreng dan meminta ganti rugi sebesar Rp1 miliar. Terlibat masalah, Ummy pun meminta bantuan pengacara Adam Suseno.

Setelah melakukan penyelidikan, Adam menemukan fakta bahwa Ummy memberikan ulasan buruk karena reaksi alergi terhadap seafood yang dialaminya. Adam pun mulai mengumpulkan bukti-bukti untuk membantu Ummy.

Dengan bukti tersebut, Adam berhasil bernegosiasi dengan pengacara brand sabun cuci tersebut. Akhirnya, denda yang semula mencapai Rp1 miliar diganti dengan kewajiban Ummy untuk membuat video permintaan maaf.

Tak hanya itu, dia juga diharuskan membuat video promosi untuk produk sabun tersebut. Keputusan ini menjadi solusi terbaik untuk kedua belah pihak meski Ummy harus berusaha keras untuk memperbaiki reputasinya.