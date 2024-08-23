Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Review Inul & Adam The Series, Kisah Unik dan Kocak yang Pasti Bikin Ngakak!

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |19:35 WIB
JAKARTA – "Inul & Adam: The Series", merupakan series Vision+ Originals yang dibintangi oleh sang diva dangdut Indonesia, Inul Daratista. Series ini telah tayang sebanyak 6 episode yang dapat disaksikan di sini.

Series “Inul & Adam” mengisahkan cerita menarik tentang Inul, seorang perempuan yang memiliki cita-cita menjadi seorang penyanyi dangdut Ibu kota. Dengan tokoh utama Inul, yang terkenal dengan goyang ngebor dan cengkok khas yang merdu, series ini menawarkan sisi lain dari sang diva dangdut tersebut.

Uniknya, Adam Suseno tak diperankan oleh sang suami Inul, melainkan diperankan oleh Ari Wibowo. Sedangkan Adam Suseno sendiri sebagai suami asli Inul Daratista memerankan karakter Ari Wibawa yang berperan sebagai seorang supir.

Review Inul & Adam The Series, Kisah Unik dan Kocak yang Pasti Bikin Ngakak! (Foto: MNC Media)


Cerita diawali dengan Inul, yang datang dari kampung dengan harapan untuk menjadi seorang artis dangdut terkenal di Jakarta. Sayangnya, ia harus mengalami berbagai rintangan, termasuk ditipu oleh seorang produser gadungan.

Sambil menunggu kesempatan, Inul bekerja sebagai asisten pribadi Adam, seorang pengacara yang memiliki kantor di rumahnya. Kedekatan mereka berdua memicu benih-benih cinta, yang membuat cerita semakin greget dengan romance tipis-tipis yang menyelimuti cerita.

Bagi penonton, "Inul & Adam: The Series" berhasil menyajikan kisah yang penuh dengan momen-momen hangat tentang perjalanan meraih mimpi. Selain itu, Chemistry antara Inul dan Adam dengan pemain lain terasa alami dan berkembang dengan baik sepanjang episode.

 

