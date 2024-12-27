Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Randy Martin, Pria yang Berhasil Taklukan Hati Lyodra

Brigitta Putri , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |06:07 WIB
JAKARTA - Randy Martin dan Lyodra kini jadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial usai keduanya resmi go public dengan memposting foto mesra di akun Instagram keduanya pada Rabu (25/12/2024).

Belakangan, Lyodra dan Randy memang sedang dirumorkan dekat lantaran keduanya kerap tertangkap kamera menghabiskan waktu bersama di belakang panggung, Kedekatan tersebut tentu membuat netizen berspekulasi bahwa keduanya sudah menjalin hubungan secara diam-diam.

Sudah resmi go public, saat ini postingan tersebut dibanjiri doa dan ucapan dari netizen yang ikut mendukung hubungan keduanya.

Jarang terlihat di layar televisi beberapa waktu belakangan, kini Randy Martin kembali menjadi sorotan. Penasaran dengan kehidupan pribadi Randy Martin? Berikut biodata dan agama Randy Martin.

Biodata dan Agama Randy Martin

Randy Martin Pitono, atau yang akrab disapa Randy Martin, merupakan seorang aktor, penyanyi, presenter, dan pengusaha asal Indonesia yang lahir di Surabaya, 18 November 1998. Randy merupakan anak pertama dari pasangan Stepanus Pitono dan Ike Setiawan.

Randy memiliki dua orang adik, yaitu Vanessa Audy Pitono dan Cliff Reagan Pitono. Randy Martin tumbuh dalam lingkungan keluarga Katolik. Sejak kecil, Randy mendapat dukungan dari keluarganya untuk berkarier di industri hiburan.

Kariernya di industri hiburan dimulai sejak Randy berusia 5 tahun dengan menjadi bintang iklan. Nama Randy Martin sendiri mulai dikenal ketika dirinya membintangi sinetron Kecil-Kecil Ngobyek pada tahun 2007 silam.

Setelah itu, Randy melanjutkan kariernya sebagai aktor dengan membintangi sejumlah sinetron, mulai dari Ronaldowati, Cinta Fitri, Get Married the Series, Monyet Cantik 2, Ayah Mengapa Aku Berbeda, Rain, sampai Putri Untuk Pangeran.

Tidak hanya tampil di layar televisi, Randy Martin sempat beberapa kali membintangi film layar lebar, seperti Hantu Nancy (2015), After School Horror 2 (2017), Pesugihan: Bersekutu dengan Iblis (2023), Petak Umpet (2024), dan masih banyak lagi.

Selain aktif di dunia seni peran, Randy juga pernah menjadi seorang presenter di sejumlah acara televisi, salah satunya Dahsyat dan Celebrity on Vacation.

 

