6 Artis Cantik Pernah Dekat dengan Randy Martin Sebelum Pacari Lyodra

JAKARTA - Deretan artis cantik pernah dekat dengan Randy Martin. Hal ini mencuat setelah sang aktor go public dengan kekasih barunya, Lyodra Ginting, lewat media sosial, pada 25 Desember 2024.

Sebelum mengunggah momen bersama, pasangan ini sempat menjalani ibadah Malam Natal bersama. Lyodra bahkan mengaku, dirinya dan Randy sudah sama-sama saling mengenal keluarga masing-masing.

Namun sebelum berpacaran dengan pelantun Pesan Terakhir tersebut, Randy Martin pernah dekat dengan sederet artis cantik. Bahkan salah satu dari mereka kini sudah menjalani kehidupan pernikahan bahagia.

6 Artis Cantik Pernah Dekat dengan Randy Martin

1.Amanda Manopo

Artis Cantik Pernah Dekat dengan Randy Martin. (Foto: Amanda Manopo/Instagram)

Kedekatan Randy Martin dan Amanda Manopo pertama kali tercium saat mereka terlibat dalam sinetron Biru, pada 2013. Namun rumor asmara tersebut menguap begitu saja ketika proyek sinetron yang mereka bintangi berakhir begitu saja.

2.Prilly Latuconsina

Artis cantik pernah dekat dengan Randy Martin berikutnya adalah Prilly Latuconsina. Keduanya pernah menjadi pasangan dalam sinetron Monyet Cantik 2 yang tayang pada 2013.

Artis Cantik Pernah Dekat dengan Randy Martin. (Foto: Prilly Latuconsina/Instagram)

Foto-foto mesra mereka berdua semakin memperkuat spekulasi pacaran. Namun, beberapa pihak mengatakan bahwa rumor asmara mereka hanya taktik promosi untuk menarik minat penonton terhadap sinetron tersebut.

3.Cassandra Lee

Pada 2015, Randy Martin menjalin hubungan asmara dengan aktris Cassandra Lee setelah mereka bertemu di lokasi syuting Rain The Series. Hubungan mereka sempat menjadi sorotan publik karena kerap tampil mesra di media sosial.

Artis Cantik Pernah Dekat dengan Randy Martin. (Foto: Cassandra Lee/Instagram)

Bersama Cassandra, Randy menjalani hubungan asmara cukup awet, selama 4 tahun. Mereka sepakat mengakhiri hubungan itu pada 2019 dengan alasan ketidakcocokan. Cassandra kemudian menikah dengan Ryuken Lie, pada 8 Agustus 2024.

4.Tiara Andini

Artis cantik pernah dekat dengan Randy Martin adalah Tiara Andini. Rumor kedekatan mereka sempat mencuat pada 2020, setelah keduanya sering tampil bersama dalam berbagai acara.

Artis Cantik Pernah Dekat dengan Randy Martin. (Foto: Tiara Andini/Instagram)

Saat itu, ramai kabar yang mengatakan Randy sempat memberikan hadiah sepatu kepada Tiara. Namun, Randy dengan tegas membantah rumor tersebut dan menyebut hubungan mereka hanya teman baik.