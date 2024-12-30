Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

6 Artis Cantik Pernah Dekat dengan Randy Martin Sebelum Pacari Lyodra

Novita Melieyana , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |00:42 WIB
6 Artis Cantik Pernah Dekat dengan Randy Martin Sebelum Pacari Lyodra
6 Artis Cantik Pernah Dekat dengan Randy Martin Sebelum Pacari Lyodra. (Foto: Instagram/@randymartinnn)
A
A
A

JAKARTA - Deretan artis cantik pernah dekat dengan Randy Martin. Hal ini mencuat setelah sang aktor go public dengan kekasih barunya, Lyodra Ginting, lewat media sosial, pada 25 Desember 2024. 

Sebelum mengunggah momen bersama, pasangan ini sempat menjalani ibadah Malam Natal bersama. Lyodra bahkan mengaku, dirinya dan Randy sudah sama-sama saling mengenal keluarga masing-masing. 

Namun sebelum berpacaran dengan pelantun Pesan Terakhir tersebut, Randy Martin pernah dekat dengan sederet artis cantik. Bahkan salah satu dari mereka kini sudah menjalani kehidupan pernikahan  bahagia.

6 Artis Cantik Pernah Dekat dengan Randy Martin

1.Amanda Manopo

Amanda Manopo
Artis Cantik Pernah Dekat dengan Randy Martin. (Foto: Amanda Manopo/Instagram)

Kedekatan Randy Martin dan Amanda Manopo pertama kali tercium saat mereka terlibat dalam sinetron Biru, pada 2013. Namun rumor asmara tersebut menguap begitu saja ketika proyek sinetron yang mereka bintangi berakhir begitu saja.

2.Prilly Latuconsina

Artis cantik pernah dekat dengan Randy Martin berikutnya adalah Prilly Latuconsina. Keduanya pernah menjadi pasangan dalam sinetron Monyet Cantik 2 yang tayang pada 2013. 

Prilly Latuconsina
Artis Cantik Pernah Dekat dengan Randy Martin. (Foto: Prilly Latuconsina/Instagram)

Foto-foto mesra mereka berdua semakin memperkuat spekulasi pacaran. Namun, beberapa pihak mengatakan bahwa rumor asmara mereka hanya taktik promosi untuk menarik minat penonton terhadap sinetron tersebut.

3.Cassandra Lee

Pada 2015, Randy Martin menjalin hubungan asmara dengan aktris Cassandra Lee setelah mereka bertemu di lokasi syuting Rain The Series. Hubungan mereka sempat menjadi sorotan publik karena kerap tampil mesra di media sosial. 

Cassandra Lee
Artis Cantik Pernah Dekat dengan Randy Martin. (Foto: Cassandra Lee/Instagram)

Bersama Cassandra, Randy menjalani hubungan asmara cukup awet, selama 4 tahun. Mereka sepakat mengakhiri hubungan itu pada 2019 dengan alasan ketidakcocokan. Cassandra kemudian menikah dengan Ryuken Lie, pada 8 Agustus 2024.

4.Tiara Andini

Artis cantik pernah dekat dengan Randy Martin adalah Tiara Andini. Rumor kedekatan mereka sempat mencuat pada 2020, setelah keduanya sering tampil bersama dalam berbagai acara. 

Tiara Andini
Artis Cantik Pernah Dekat dengan Randy Martin. (Foto: Tiara Andini/Instagram)

Saat itu, ramai kabar yang mengatakan Randy sempat memberikan hadiah sepatu kepada Tiara. Namun, Randy dengan tegas membantah rumor tersebut dan menyebut hubungan mereka hanya teman baik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/33/3099282/randy_martin-62Ps_large.jpg
Biodata dan Agama Randy Martin, Pria yang Berhasil Taklukan Hati Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/33/3098313/lyodra-aihf_large.jpg
Lyodra Akui Pacaran dengan Randy Martin: Akhirnya, Punya Teman Gereja Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/33/3088089/randy_martin-LFJC_large.jpg
Biodata dan Agama Randy Martin yang Dikabarkan Dekat dengan Lyodra Ginting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016739/randy-martin-dituntut-keluarga-untuk-bisa-berbahasa-madura-demi-lestarikan-budaya-wXG9YueRAe.jpg
Randy Martin Dituntut Keluarga untuk Bisa Berbahasa Madura Demi Lestarikan Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/33/2881346/ramai-di-fyp-tiktok-randy-martin-dan-lyodra-diisukan-dekat-zLAuE3t1CJ.jpg
Ramai di FYP TikTok, Randy Martin dan Lyodra Diisukan Dekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/04/33/2877107/ramai-dijodohkan-randy-martin-puji-sifat-natasha-wilona-NGMt3ALF4X.jpg
Ramai Dijodohkan, Randy Martin Puji Sifat Natasha Wilona
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement