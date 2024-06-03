Randy Martin Dituntut Keluarga untuk Bisa Berbahasa Madura Demi Lestarikan Budaya

JAKARTA - Randy Martin dikenal sebagai salah satu aktor yang pintar mengupgrade dirinya untuk menguasai Bahasa Inggris. Menariknya, dia juga ternyata dituntut oleh keluarga untuk tetap bisa berbahasa Madura. Sebab pria berusia 25 tahun memang berasal dari sana.

Randy menyebut bahwa tuntutan berbahasa Madura ditekankan oleh kakek dan neneknya agar dapat melestarikan budaya.

"Kenapa bisa bahasa Madura karena gue orang Madura tapi lahirnya di Surabaya tetapi memang kakek nenek gue pengen supaya bisa melestarikan budaya gitu, jadi gue harus bisa mengenal bahasa Madura tersendiri," ungkap Randy Martin dalam Kanal YouTube Citra Selebriti, dikutip pada Senin (3/6/2024).

Selain bahasa Madura, bintang film horor Hantu Nancy ini juga dapat berbahasa Surabaya hingga Jawa membuatnya beruntung karena selama bergelut didunia akting, ia seringkali berbeda-beda peran.

Randy Martin dituntut keluarga untuk bisa bebahasa Madura (Foto: Instagram/randymartinnn)

Oleh karena itu selama beradu akting, Randy Martin nampak lancar tanpa mengalami hambatan apapun, meskipun berbeda-beda peran sekalipun.

"Bahasa Jawa, Bahasa Surabaya kurang lebih itu sih tetapi kurang lebih untuk kebutuhan networking dan karena syuting kadang ambil beberapa peran yang beda-beda," jelas Rendy.

"Kadang jadi orang Sunda, orang Medan, orang Jawa itu yang mengharuskan gue untuk mempunyai dialek bahasa Jawa yang baik," imbuhnya menambahkan.

Sementara itu untuk bahasa Inggris, Randy Martin mengatakan bahasa internasional digunakannya untuk urusan bisnis sehingga perlu menguasainya.