Akhirnya, Lyodra Resmi Go Public dengan Randy Martin

JAKARTA - Lyodra Ginting akhirnya memamerkan momen kebersamaannya dengan Randy Martin, sosok yang selama ini diisukan dekat dengannya. Setelah lama menjadi perbincangan, mereka kini resmi go public!

Foto keduanya diunggah ke akun Instagram Lyodra dan Randy, dengan gaya kompak mengenakan busana hitam. Meski tak menunjukkan pose yang terlalu mesra, tatapan penuh cinta di antara mereka, ditambah emoji hati berwarna hitam di keterangan unggahan, sudah cukup menjawab rasa penasaran netizen tentang hubungan asmara mereka.

Akhirnya, Lyodra Resmi Go Public dengan Randy Martin

Unggahan itu langsung dibanjiri komentar dari rekan-rekan selebriti yang ikut menggoda mereka.

"Eeeaaa," tulis Rossa.

"Uhuk uhuk," ledek Lesti Kejora.

"Otw jahit seragam," canda Brisia Jodie.

"Info tiket ke Mars?," tambah Davina Karamoy.

Sebelumnya, hubungan spesial antara Lyodra dan Randy mulai menjadi perhatian ketika keduanya kerap terlihat bersama, termasuk saat perayaan Natal. Mereka bahkan kedapatan mengikuti kebaktian bersama.