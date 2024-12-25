Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Akhirnya, Lyodra Resmi Go Public dengan Randy Martin

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |21:02 WIB
Akhirnya, Lyodra Resmi Go Public dengan Randy Martin
Akhirnya, Lyodra Resmi Go Public dengan Randy Martin (Foto: IG Lydora)
A
A
A

JAKARTA - Lyodra Ginting akhirnya memamerkan momen kebersamaannya dengan Randy Martin, sosok yang selama ini diisukan dekat dengannya. Setelah lama menjadi perbincangan, mereka kini resmi go public!

Foto keduanya diunggah ke akun Instagram Lyodra dan Randy, dengan gaya kompak mengenakan busana hitam. Meski tak menunjukkan pose yang terlalu mesra, tatapan penuh cinta di antara mereka, ditambah emoji hati berwarna hitam di keterangan unggahan, sudah cukup menjawab rasa penasaran netizen tentang hubungan asmara mereka.

Akhirnya, Lyodra Resmi Go Public dengan Randy Martin
Akhirnya, Lyodra Resmi Go Public dengan Randy Martin

Unggahan itu langsung dibanjiri komentar dari rekan-rekan selebriti yang ikut menggoda mereka.

"Eeeaaa," tulis Rossa.

"Uhuk uhuk," ledek Lesti Kejora.

"Otw jahit seragam," canda Brisia Jodie.

"Info tiket ke Mars?," tambah Davina Karamoy.

Sebelumnya, hubungan spesial antara Lyodra dan Randy mulai menjadi perhatian ketika keduanya kerap terlihat bersama, termasuk saat perayaan Natal. Mereka bahkan kedapatan mengikuti kebaktian bersama.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/33/3142201/lyodra_ginting-bapi_large.jpg
Cerita Bahagia Randy Martin dan Lyodra Tampil Perdana di Indonesian Drama Series Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/33/3132636/lyodra_ginting-bBTK_large.jpg
Paus Fransiskus Meninggal Dunia, Lyodra Ginting: Rest in Love, Pope
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/33/3105722/randy_martin-fxQX_large.jpg
Romantisnya Randy Martin Temani Lyodra di Konser Super Diva
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/205/3105664/konser_bareng_3_diva-fzqn_large.jpg
Konser Bareng 3 Diva, Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Petik Pengalaman Berharga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/205/3105564/lyodra_ginting-rQg3_large.jpg
Konser Superdiva, Pertemuan Diva Beda Generasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/205/3105168/lyodra_ginting-xAgF_large.jpg
Lyodra Antusias Tampil di Konser Super Diva Meski Sempat Terkena DBD
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement