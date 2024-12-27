Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Lyodra, yang Kini Jadi Pacar Randy Martin

Brigitta Putri , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |20:09 WIB
Biodata dan Agama Lyodra, yang Kini Jadi Pacar Randy Martin
Biodata dan Agama Lyodra, yang Kini Jadi Pacar Randy Martin
JAKARTA - Lyodra Ginting kini tengah menjadi sorotan usai Lyodra akhirnya memilih untuk go public mengenai hubungannya dengan aktor Randy Martin melalui sebuah postingan Instagram yang diunggah keduanya pada Rabu (25/12/2024).

Dalam postingan tersebut, Lyodra dan Randy terlihat saling memandang dan menggandeng tangan mesra, seolah menjawab spekulasi masyarakat mengenai kedekatan keduanya. Postingan tersebut kini dibanjiri ucapan dan doa warganet untuk kelanjutan hubungan Lyodra dan Randy.

Penyanyi muda berbakat dan berprestasi, kehidupan pribadi Lyodra kerap menjadi sorotan warganet. Penasaran dengan kehidupan pribadi dan latar belakang Lyodra? Berikut biodata dan agama Lyodra Ginting.

Biodata dan Agama Lyodra, Penyanyi Cantik yang Kini Jadi Pacar Randy Martin
Biodata dan Agama Lyodra, Penyanyi Cantik yang Kini Jadi Pacar Randy Martin

Biodata dan Agama Lyodra

Lyodra Margareta Ginting, atau yang akrab disapa Lyodra, merupakan seorang penyanyi dan aktris asal Indonesia yang lahir di Medan, Sumatera Utara, pada 21 Juni 2003. Lyodra merupakan anak sulung dari pasangan Simar Ginting dan Natalia Johanna Tarigan.

Lyodra memiliki seorang adik laki-laki bernama Igyralo Ginting, yang terpaut dua tahun darinya. Lyodra menganut agama Katolik, sama seperti agama keluarganya. Margareta merupakan nama baptis Lyodra.

Sejak kecil, Lyodra sudah memiliki bakat di bidang tarik suara. Bahkan di usia yang baru memasuki 4 tahun, Lyodra sudah sering berpartisipasi di berbagai lomba menyanyi berskala lokal di Medan. Ayahnya mengungkap bahwa sejak kecil Lyodra sudah mampu menggunakan teknik vibrato saat bernyanyi.

Pada tahun 2014, Lyodra mulai mengikuti kompetisi menyanyi anak-anak berskala nasional, yaitu Kirana Semen 2014, yang diselenggarakan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Lyodra berhasil menjadi juara babak regional kota Medan dan meraih juara harapan satu di babak final.

Tak berhenti sampai di situ, Lyodra juga pernah mengikuti ajang pencarian bakat, Indonesia Mencari Bakat 4, di tahun yang sama. Dalam ajang tersebut, Lyodra berhasil sampai ke babak enam besar setelah menyingkirkan 19 finalis.

Keluar dari ajang tersebut, Lyodra dikontrak oleh label rekaman Gut Records, yang berada di bawah naungan Erwin Gutawa dan Gita Gutawa. Lyodra, bersama enam anak lainnya, terpilih menjadi personel grup musik anak-anak, Di Atas Rata-Rata 2 (DARR 2).

Tergabung dalam DARR 2, Lyodra sering terlibat dalam panggung musik berskala besar, seperti Java Jazz Festival 2016 dan Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 pada tahun 2016.

 

